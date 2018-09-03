侯酸蘇縣長不做 現在來騙選票

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中國時報
／新北報導

長者假牙補助意外成為新北市長選戰焦點！民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前提出長者假牙補助政見，對手侯友宜昨質疑蘇25億經費從何來？更諷刺蘇當台北縣長時不做，選舉到了出來騙選票；蘇反批侯在新北市副市長任內對老人假牙補助沒有作為，雙方隔空開槓、炮火不斷。

蘇貞昌日前提出政見，喊出擴大65歲長者假牙補助政見，宣布當選後要將新北市現行的60歲以上低收入戶長者假牙補助，擴大為65歲以上長者都能受惠。

侯友宜昨出席三重掃街行程時說，蘇當縣長時沒有要做假牙補助，現在卻說65歲以上就要假牙補助，講不清楚，就算有排富條款，還是需要25億經費，這非小數目，經費哪裡來？應講些務實、做得到的，選舉到了再說這些，會讓選民覺得是騙選票。

蘇貞昌則反批侯「連算都不會算」，長者假牙補助別的縣市都在做，侯在過去8年新北市副市長任內不做，還要妨害會做事的人。

侯友宜競選辦公室新聞組副組長徐維遠表示，蘇自己有算清楚要花多少錢嗎？如果連多少預算都講不清楚，那就是芭樂票、騙選民。

不只擴大長者假牙補助政見，侯蘇陣營近來屢屢在雙方政見上隔空唇槍舌戰，外界霧裡看花。媒體詢問2人何時辯論？蘇雖不斷下戰帖，但侯則未正面答應，民進黨新北黨部主委余天更酸侯友宜「不是會不會講話的問題，是根本沒有準備好。」

面對綠營步步進逼，侯友宜2日表示，「老縣長，想要辯論不用急」，辯論一事要先看大家怎麼想、其他人怎麼做，加上蘇很多議題都不講清楚，例如對蓋深澳燃煤電廠的立場是如何？「我知道你的口才好，你想要辯，沒有關係，但還是要先把政見講清楚。」

(中國時報)

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