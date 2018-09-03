三重市場搶票 侯蘇互別苗頭

2018年09月03日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

年底9合1選舉白熱化，藍綠新北市長參選人侯友宜、蘇貞昌2日上午分別前往三重力行市場及中央北路市場掃街拜票，2人所到之處受到民眾熱烈歡迎，「凍蒜」聲浪此起彼落，由於三重向來是綠營鐵票區，此次侯拚翻轉、蘇搶護盤，互別苗頭意味濃厚。

國民黨新北黨部主委李乾龍、民進黨新北市黨部主委余天日前談及新北市長選情，放話說黨內參選人侯友宜、蘇貞昌會在三蘆選區贏過對方5％選票，傳統綠營鐵票區儼然成為侯、蘇競選攻防的重鎮。

侯友宜2日上午到三重力行市場掃街拜票時，受到攤商和民眾熱情歡迎，侯全程花了2小時步行掃街，展現十足耐力與企圖心，侯說，三重有很多人和自己有一樣的成長背景，尤其握到豬肉攤商的手，感覺就像握到自己家人的手一樣，覺得很歡喜、很親切，會繼續走下去。

蘇貞昌則到三重中央北路市場掃街拜票，對於與侯同日在綠營鐵票區掃街互別苗頭，蘇說，參選人要接觸選民很自然，他常來三重拜託選民，要讓選民看看他的熱誠，知道他要做的事。

侯、蘇中午不約而同先後出席新北市汽車材料商業同業公會在新莊舉辦的活動，不知是否因近日與對手蘇貞昌隔空攻防不斷，侯致詞突然有感而發說，台灣被藍綠綁架太久，政治人物為社會服務，應只服務一個顏色，就是國家顏色，希望重建一個「沒有藍綠、只有是非黑白」的環境。

(中國時報)