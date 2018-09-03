搭iPhone新機 資費千元有找

3C網站「9to5Mac」貼出疑似iPhone XS的照片。（摘自9to5Mac網站）

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中國時報
／台北報導
近年iPhone搭配資費購機方案

新一代iPhone下周四發表，台灣最快21日開賣，今年受「499之亂」影響，搭配iPhone的主力資費（即上網吃到飽門檻）可望從1399元降到999元，這是iPhone在台開賣以來，主力資費首度降破千元，若綁約30個月，光月租費就省上萬元，對果粉來說是個好消息！

若綁約30個月 省上萬

蘋果公司將在美國時間9月12日發表新一代iPhone，網傳這次將推出5.8吋、6.1吋、6.5吋等3種版本的新iPhone，有最大尺寸的6.5吋，也有LCD螢幕的平價版將問世，令人引頸期盼。

與往年最大不同，過去買iPhone要綁1399元的月租費，上網才能吃到飽，不過受上半年499之亂影響，高資費乏人問津，電信三雄針對今年iPhone的購機方案，面臨調整壓力，傳出主力資費「千元有找」，999元就能上網、網內通話吃到飽，購機價略微調高。

事實上，從iPhone上市以來，主力資費多在1336到1399元間，不過近2年來，因果粉換機頻率降低，加上新機亮點不多，買氣慘澹，為強化換機意願，各家業者早在檯面下將上網吃到飽的綁約門檻，下調至千元附近。

至於得「檯面化」的導火線，是上半年引爆的499之亂。電信業者表示，499雖是單門號約，但上網、網內通話都吃到飽，門檻拉低後，千元以上的高資費，早就賣不動，若今年新iPhone照去年賣，買氣可想而知。

499之亂 果粉利多

通訊行業者說，499之亂時，許多人寧可花上萬元解1399的約，改去用499吃到飽，因同樣綁30個月，光月租費就省了2.7萬元，iPhone購機再怎麼優惠，都不會便宜那麼多，預估今年還願意綁高資費的民眾會少很多。

電信業者盤算，若今年iPhone開賣主力資費調降至999元，購機價就得調高。以綁約30個月來算，光月租費就省下1萬2000元，但購機價怎麼調高，都不會調這麼多，換言之，整體支出對果粉來說，仍舊有利。

電信業者坦言，499之亂讓各家元氣大傷，莫不把今年iPhone開賣，當作拉高月租費的背水之戰，只是時空環境都不同，要想寄望像過去吸引到高資費用戶，根本不可能，能從499拉高到999元，就要偷笑了。

(中國時報)

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