電信資費拿捏 學問大

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中國時報

iPhone在台開賣邁入第11年，不過主力資費卻愈降愈低，反映出是台灣人網路使用頻繁，深怕超量使用的心態，說什麼都要辦吃到飽的大勢所趨，4G開台之初「以量計價」的構想全面崩解，千元以下的雙飽時代來臨了。

回顧4G的資費設計，如今看來是個過於理想的模型，因是假設每人的語音及網路用量會同向增加，所以低資費就是「低話量、低用量」，非得用到1399元，才有網路吃到飽，但免費通話量用不用得到，隨人而異。

問題在於，當有網路吃到飽後，很多人根本就不打電話，對語音需求漸少，於是「499之亂」時，看到上網吃到飽就瘋狂，根本顧不得語音需求高不高，辦了再說，「反正最差狀況就是用LINE講電話」。

對用戶來說，要的就是上網吃到飽，便宜就好，有499怎會想再辦回1399，這讓電信業者今年在推iPhone時，陷入兩難，因高資費推也沒用，沒人會辦，至於499這類自殺資費，也沒人敢再推，於是面臨妥協。

現實是，不用再肖想靠iPhone衝高資費，用戶已被養壞，殺至千元以下已擋不住了。更何況，對已辦了499的民眾，不管能否換手機約，其實已省了1萬5000元（999與499的差額乘上30個月），也未必會想改綁999的購機約。

今年iPhone因為機型多，有機會改寫過去2年買氣不振，被視為業者翻身機會，如不能藉此提高用戶的月租費，營收下滑、獲利不佳將成為常態，更遑論後續5G投資，如何拿捏自然小心翼翼，多所評估了。

此外，若999成為上網吃到飽的低標，加上既有網內互打免費，「雙飽」將成為台灣電信資費一大特色，低於999的，在「一定要上網吃到飽」前提下，就得從話費減量調整，既有資費架構得「打掉重練」。

(中國時報)

搭iPhone新機 資費千元有找 純網銀拚獲利「3年是基本門檻」

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