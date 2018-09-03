純網銀拚獲利「3年是基本門檻」

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中國時報
／台北報導

純網銀拚科技、拚速度，但恐無法太快獲利。金管會主委顧立雄表示，純網銀一開始獲利機率不高，「通常3年以上是基本門檻」，因此金管會才會要求最低須100億元的資本額，才能因應前期的資訊投資及虧損，仍能維持銀行的資本健全度。

顧立雄也分析，純網銀的利基，一定是在電子商務或社群媒體，已有很大的BASE（用戶基礎），這種非金融業進來與金融業者合資成為純網銀，建構出所謂ECOSYSTEM（生態圈），所有客戶在這個生態圈內，運用這家純網銀的各項金融服務，初期50％至60％的員工可能都是資訊人員，且投資資訊系統成本占比將相當高。

他指出，如日本樂天就是結合生活市集，用戶消費就給點數，點數又再帶動新的消費，想辦法讓用戶的各類需求都在此平台上完成，這個在其他市場已有成功的經驗。

而LINE則是有極大的通訊用戶，這些電商或社群軟體業者，就是要去接觸一些傳統銀行平時「看不上眼」的客戶，或要花過高成本、可能划不來的生意，如微型貸款、小額付款等。

既然日本樂天（規畫與國票金合資成立純網銀）、Line（宣布要在台申設純網銀）都已拿出在其他市場成功的經驗，是否已拿到一半執照？金管會是否會保留1張國家隊的純網銀執照？顧立雄表示，不回答此問題，但「中華電信應該要自己想辦法」，即要向金管會證明可獲利的經營模式。

(中國時報)

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