顧立雄盼董事會多元化 非家族化

2018年09月03日 04:11 中國時報 彭禎伶 、 魏喬怡 ／台北報導 ／台北報導

金控家族第三代不少都已進入「而立」、「不惑」之年，是否能進入接班準備位置？金管會主委顧立雄表示：「作老爸的不可能不讓兒子進董事會，但要先布局好董事會去協助下一代。」即金管會未反對金控第三代接班，但前提是董事會不能都是家族成員，必須「多元化」。

顧立雄強調自己當初上任的政策方向，是要降低金融家族化經營的負面印象，第一就是要產金分離，不要把大眾的錢當自家集團資源在運用，要作為適格的銀行家。其次是大股東要提高自己的持股，不要被外界批評是用極低持股，掌控龐大的金融資源，這在推動金金併及委託書新法後，已看見不少大股東增加持股，是件好事。

第三則是要解決第三代將要接班的問題，但這就要要求董事會增加專業董事比率，且專業董事必須是自然人董事，不是法人董事代表，讓董事會成員更多元化，顧立雄說：「我沒有說你的家族成員不能進董事會，但我不希望所有董事會成員都是你的家族！」

顧立雄強調，未來金管會將循序漸進，逐步要求提高自然人專業董事的占比，「即使是家族接班，董事會多元性還是要達到」，透過董事會的專業運作，強化公司治理，降低外界對家族傳承的負面看法，同時顧立雄也直言，這是用制度面引導，若金融機構的董事會組成成員仍讓金管會有疑慮，就會多用金檢「去理解董事會開會或決策的過程」。

目前主要民營金控如國泰金、富邦金、中信金、新光金等經營者都已算是二代，顧立雄說，這些二代承接了一代創業維艱的精神，拓展新的金融版圖，但每位「二代」個性不同，形成的企業文化亦不同，但顧立雄承認在這些金控中，有看到既能維持大股東家族經營色彩，又能塑造出較好公司治理文化者。

對於這些民營金控負責人的下一代，有些已進入金控，有些則已30歲附近，打算進入接班跑道，顧立雄強調，這些金控老爸們必須布局好董事會，重用更多專業董事去協助下一代，也讓下一代提早適應多元化而非家族化的董事會運作方式，並學習重用專業人才。

(中國時報)