台股大變革 逐筆交易2020年上路

金管會最快今日即會對外宣布，確定台股將改採「逐筆交易」模式，取代現行每5秒集合競價的交易，預計2020年才會正式上路。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台股新措施確定。金管會主委顧立雄接受專訪時透露，最快今（3）日即會對外宣布，確定台股將改採「逐筆交易」模式，取代現行每5秒集合競價的交易，但顧及投資人權益，將有15～18個月的籌備及適應期，預計2020年才會正式上路。

逐筆交易即是委託隨到隨撮，比集合競價更快速、更有效率，交易時間可能以「毫秒」計算，國際大型股市如紐約、倫敦、東京、香港、新加坡、上海等都已採逐筆交易。

證交所從去年初就開始規畫，最近才獲金管會同意，將對外宣布開始籌備。

顧立雄表示，台股仍有大部分是散戶在投資，如集中市場還有6成，櫃買更有8成左右，須讓所有投資人熟悉逐筆交易中會出現高頻交易的速度，故會建置擬真平台，在每日收盤後，用當天的交易資訊模擬逐筆交易，供投資人在盤後去模擬投資、適應新交易制度。

要接軌逐筆交易，顧立雄說，至少要給證券商等6個月時間去建置資訊系統，另外再給投資人6個月時間去擬真平台，適應高頻交易速度，之後再測試系統，整體籌備期至少15個月，最長可能要18個月，即逐筆交易真正上路會在2020年。

市場預期，逐筆交易制度上路後，台股成交量可能放大，委託隨到隨撮，增加透明度及效率，更避免有人掛假單，意圖影響股價；不過也有投資人擔心逐筆交易後，台股就成法人市場，系統跟不上、無法作高頻交易的散戶，將搶不到好價格。

顧立雄表示，券商為了留住客戶，一定會提供相關軟體來幫忙投資人，大戶或中實戶可能自己就有一定的資源，法人更不用說，一般散戶則看投資習慣，大部分投資人買股票後，多是隔天或一段時間再賣出，就沒有太大影響。

顧立雄說，影響最大的應該是當沖投資人，但「你會玩到這樣程度的人，券商應會提供相對應的軟體」，即不會影響當沖投資人搶價格的時間。

(中國時報)

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