建交史瓦帝尼 陸待時機成熟

2018年09月03日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

中非論壇看點、中非交流合作密切

中非論壇今日將在北京召開，大陸外交部非洲司三位前任司長劉貴今、程濤、許鏡湖日前出席記者會回答媒體提問。針對蔡政府稱大陸與非洲國家開展「金錢外交」，程濤表示，「外交不是買賣，中國不做這種買賣」，如果拿金錢去買關係，早就可以和這些國家建交，不必等到今天。至於大陸何時與史瓦帝尼建交，許鏡湖則表示，大陸不會就建交問題向史瓦帝尼施加任何壓力，會等待時機成熟，在一個中國原則下建交。

大陸中新社報導指出，面對西方輿論指稱大陸在非洲搞「新殖民主義」，程濤回應稱，會指責大陸搞「新殖民主義」的人有兩種，一種是不瞭解大陸在非洲真正做什麼，一種則是別有用心。「非洲人民遭受過500多年的殖民統治，最清楚什麼是殖民主義。」

一中原則下 與史建交

程濤指出，殖民主義是在政治上、文化上奴役人民，在經濟上掠奪資源、傾銷商品。然而大陸與非洲的合作堅持政治上平等互信、堅持貿易平等互惠。非洲有一句諺語「送給朋友一條魚，不如教他結網」，這和中國的「授人以魚不如授人以漁」的說法完全一致。所謂搞「新殖民主義」，根本是個別西方媒體的「欲加之罪」。

另一方面，有媒體提問台灣當局稱大陸與非洲國家開展「金錢外交」並「施壓」，程濤則表示，「外交不是買賣，中國不做這種買賣」，兩國關係正常化以後，可以在許多方面開展合作，幫助非洲國家實現經濟社會的快速發展。

控金錢外交 小人之心

他說，台灣當局有些人指責大陸搞「金錢外交」，如果拿金錢去買關係，大陸早就可以和這些國家建交，不必等到今天。台灣當局如此表述，無異於是「小人之心度君子之腹」，是「欲加之罪，何患無辭」。

劉貴今補充道，大陸從來不通過施加壓力和金錢收買來建立外交，「中國可以等待，也有足夠耐心」。

至於大陸何時與「史瓦帝尼」建交，對此，許鏡湖表示，大陸不會就建交問題向史瓦帝尼施加任何壓力，會等待時機成熟。在一個中國原則的基礎上建立外交關係，是大勢所趨、人心所向，也是世界潮流。相信今後在一個中國原則的基礎上，史瓦帝尼遲早會加入中非友好大家庭。

(中國時報)