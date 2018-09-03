建交史瓦帝尼 陸待時機成熟

中非合作論壇第七屆部長級會議2日在釣魚台國賓館舉行。大陸國務委員兼外交部長王毅和非洲各國外長共同舉行非盟駐陸代表處揭牌儀式。（中新社）

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中國時報
／綜合報導
中非論壇看點、中非交流合作密切

中非論壇今日將在北京召開，大陸外交部非洲司三位前任司長劉貴今、程濤、許鏡湖日前出席記者會回答媒體提問。針對蔡政府稱大陸與非洲國家開展「金錢外交」，程濤表示，「外交不是買賣，中國不做這種買賣」，如果拿金錢去買關係，早就可以和這些國家建交，不必等到今天。至於大陸何時與史瓦帝尼建交，許鏡湖則表示，大陸不會就建交問題向史瓦帝尼施加任何壓力，會等待時機成熟，在一個中國原則下建交。

大陸中新社報導指出，面對西方輿論指稱大陸在非洲搞「新殖民主義」，程濤回應稱，會指責大陸搞「新殖民主義」的人有兩種，一種是不瞭解大陸在非洲真正做什麼，一種則是別有用心。「非洲人民遭受過500多年的殖民統治，最清楚什麼是殖民主義。」

一中原則下 與史建交

程濤指出，殖民主義是在政治上、文化上奴役人民，在經濟上掠奪資源、傾銷商品。然而大陸與非洲的合作堅持政治上平等互信、堅持貿易平等互惠。非洲有一句諺語「送給朋友一條魚，不如教他結網」，這和中國的「授人以魚不如授人以漁」的說法完全一致。所謂搞「新殖民主義」，根本是個別西方媒體的「欲加之罪」。

另一方面，有媒體提問台灣當局稱大陸與非洲國家開展「金錢外交」並「施壓」，程濤則表示，「外交不是買賣，中國不做這種買賣」，兩國關係正常化以後，可以在許多方面開展合作，幫助非洲國家實現經濟社會的快速發展。

控金錢外交 小人之心

他說，台灣當局有些人指責大陸搞「金錢外交」，如果拿金錢去買關係，大陸早就可以和這些國家建交，不必等到今天。台灣當局如此表述，無異於是「小人之心度君子之腹」，是「欲加之罪，何患無辭」。

劉貴今補充道，大陸從來不通過施加壓力和金錢收買來建立外交，「中國可以等待，也有足夠耐心」。

至於大陸何時與「史瓦帝尼」建交，對此，許鏡湖表示，大陸不會就建交問題向史瓦帝尼施加任何壓力，會等待時機成熟。在一個中國原則的基礎上建立外交關係，是大勢所趨、人心所向，也是世界潮流。相信今後在一個中國原則的基礎上，史瓦帝尼遲早會加入中非友好大家庭。

(中國時報)

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