環保與雇工問題 陸承諾會愈來愈少

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中國時報
林勁傑／綜合報導

大陸今年最大主場外交中非合作論壇北京峰會今開幕，陸方日前的新聞發布會上，有來自喀麥隆的記者提及大陸在非洲投資的工程建設對當地環境造成傷害，且許多陸資公司在非洲較少僱用當地勞工。對此，中國國際貿易促進會會長姜增偉回應，大陸在非洲所開展的項目均重視環保。隨著非洲勞工的技術能力逐漸成熟，預料未來在非洲僱用大陸工人的比例將會減少。

隨著大陸積極提倡共築「中非命運共同體」，大陸近年大力支持非洲的交通基建。不過，喀麥隆的記者指出，大陸在非洲國家投資的一些工程項目，造成森林遭砍伐、破壞生態等。且許多陸資公司在非洲只用大陸工人，不用或較少聘僱當地勞工。該記者呼籲，大陸與非洲國家合作的當下，仍須嚴肅對待環境的損失。

美國之音報導，姜增偉回應，大陸在非洲開展專案重視環保，且投資非洲的專案是根據互利互惠原則和市場需要，隨著非洲勞工的技術能力逐漸成熟，在非洲雇用大陸工人的比例將會減少。

姜增偉強調，陸方在確保工程品質和嚴格按照合約要求的基礎上，會考慮當地社會和民眾的利益。他認為，跟過去相比，在非洲的陸資企業發生環保和雇工方面問題的頻率越來越少。

本次中非合作論壇為期2天，大陸國家主席習近平昨已陸續迎接多位到訪的非洲國家領導人。大陸當局稱，這次北京峰會與會者，陸方占1019人，非洲官方和企業人士多達2069人，30多位非洲國家領導人將出席大會開幕式。

(中國時報)

建交史瓦帝尼 陸待時機成熟

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