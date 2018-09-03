麥肯追思禮拜 明嘲暗諷譏川普

2018年09月03日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦參議員麥肯的追思禮拜1日在華府國家大教堂舉行，3位美國前總統以及政壇大老均受邀參加。總統川普雖未出席，仍難逃被圍剿，麥肯女兒梅根致悼詞時諷川普：「麥肯的美國無須再次偉大，因為美國向來很偉大。」小布希暗批川普是作威作福的專制暴君，歐巴馬則暗諷川普將政治與黨派置於原則與理念之上。追思禮拜儼然成了批川大會。

麥肯生前親自安排後事，特別指示不要讓川普參加他的葬禮。率先上台的梅根，肯定父親一生的貢獻與功績，她形容父親是個真正的偉人，「他心甘情願犧牲，那些只會喊廉價口號的人連邊都沾不上；他為國受苦時，那些人只會投機讓自己過舒適優渥的日子。」

被麥肯指定致詞的小布希和歐巴馬政治立場雖然有別，可是他們發出的信息很清楚：即便競選時彼此廝殺激烈，但也能適時和好。兩人也呼籲應該效法麥肯樹立的榜樣，讓原則超越政治，價值凌駕政黨之上。

2000年在共和黨初選擊敗麥肯的小布希說，麥肯講原則、重價值，痛恨濫用權力，無法容忍偏執與作威作福的專制暴君，更看不慣行為舉止猶如校園惡霸的領導人。

歐巴馬透露在任時幾乎每周都與麥肯這位大選對手，在白宮橢圓形辦公室談論家事、國事、天下事。他承認與麥肯的分歧很深，但二人享受共處的時光，並從對方身上學到不少，「畢竟，我們屬於同一個團隊。」

他也讚揚麥肯待人平等，絕不因種族、宗教、性別而有差別待遇。他說：「我們同屬一個團隊，不是基於我們的血統，而是有共同信奉的信念，我們所有人生來平等。」接著話鋒一轉，批川普言辭誇大，假裝勇敢剛強，實則是恐懼作祟。

他也幽默地說，麥肯刻意選擇兩個以前的對手在他的葬禮發表談話，「有什麼比讓喬治（布希）和我當著全國百姓前面說他的好話，更能贏得最後一笑？」

「信念與價值」似為這次喪禮作了最佳註腳，也鮮明對比當今令人扼腕的政治氣氛。

(中國時報)