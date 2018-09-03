安倍稱陸日關係已回正軌

2018年09月03日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

日本共同社日前披露，陸日兩國針對日本首相安倍晉三10月訪陸已達共識，而安倍擬於10月23日抵達北京。消息傳出不久，日本《產經新聞》2日刊出專訪安倍的內容。安倍表示，陸日關係已回到正常軌道，並希望未來邀請大陸國家主席習近平到訪日本。適逢《中日和平友好條約》締結40周年之際，雙方互動升溫，陸日關係回春。

「中國總理李克強5月訪問過日本，日中關係已經完全回到了正軌上」。安倍晉三接受《產經新聞》訪問時作如上表示。外界預料安倍將於下月底訪陸，他則希望邀請習近平將來訪問日本。

就在幾天前，日本副首相兼財務大臣麻生太郎到訪北京，與身兼中共政治局常委的國務院常務副總理韓正以及另一國務院副總理劉鶴會晤，期間雙方對話氣氛良好，同意就宏觀經濟政策和措施加強合作，並反對貿易保護主義。

路透稱，此時正值美國在貿易問題上加大對大陸和日本的施壓，而這已經激起了世界對貿易保護主義及其對全球經濟影響的擔憂。美國總統川普曾指責，美國在對德國和日本的汽車貿易中出現赤字，並多次提及要徵收關稅。對此，安倍晉三在訪問中指出，他與川普都同意美日兩國擴大貿易和投資的大體目標，這對雙方都有益，同時，他也強調在貿易談判中，不會因為與對方的友誼，而損害國家利益。

(中國時報)