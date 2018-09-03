脫歐鐵了心 英相指二次公投背叛民主

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中國時報
／綜合報導

英國將於明年（2019年）3月29日正式脫離歐洲聯盟（歐盟），英國政府希望10月與歐盟達成最終「分手協議」。首相梅伊表示，不會再舉行第二次脫歐公投，因為這將是「對國家民主政體的嚴重背叛」。她同時強調，不會在脫歐方案上與歐盟妥協，如果未能達成雙方滿意的協議，英國準備在無協議的狀況下脫歐。

2016年6月，英國公投決定退出待了逾40年的歐盟，這項決議引發一連串政治、經濟動盪，而英國政府至今仍未確立最終脫歐條件。最近，在野工黨與自由民主黨議員組成的跨黨派團體「人民的選票」（People’s Vote）希望透過二次公投，翻轉前次脫歐公投的決議。

《周日電訊報》刊出梅伊投書，她表示今後幾個月對英國的未來至為關鍵，她很清楚自己的任務，「在2016年的夏天，數千萬人出來表達意見。他們相信自己的票算數，他們的聲音也會被聽見。若把問題重新問一遍，將是對我們民主的嚴重背叛，也是對這份信賴的背叛。」

梅伊強調，自從她7月在契克斯（Chequers）的鄉間官邸取得內閣同意，達成軟脫歐計畫後，脫歐談判已有實質進展，「我不會被迫做出不符合國家利益的妥協」。她強調，有信心替英國拿下「好協議」，但同時也會做好「無協議脫歐」的準備。

梅伊目前的脫歐方案建議針對製造業及農產品與歐盟建立自貿區，但有脫歐派人士認為，上述方案意味脫歐之後，英國經濟仍會受到歐盟規則限制。還有執政保守黨議員計畫在9月底公布另一項方案，要求脫歐不要拖泥帶水。梅伊稱，她的政府有信心與歐盟達成一份不錯的協議。她還承諾將繼續打造「為所有人服務的經濟」，並保持英國統一。

(中國時報)

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