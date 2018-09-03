旺視界》鬼才小林國雄 推廣盆栽之美

2018年09月03日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京專訪 ／東京專訪

小林國雄貸款10億日圓將位於東京江戶川區的自宅打造成「春花園BONSAI美術館」。（黃菁菁攝）

亞馬遜總裁貝佐斯（前排左三）今夏造訪「春花園BONSAI美術館」時，與小林國雄老師和學徒們合影。（黃菁菁翻攝）

來自德國的20歲學生Adrian Schoeler因1張照片就被盆栽吸引到春花園當學徒。(黃菁菁攝)

小林國雄（Kunio Kobayashi）

日本盆栽大師小林國雄挹注10億日圓，將東京都江戶川區的自宅打造成「春花園BONSAI美術館」，吸引各國盆栽愛好者，大陸阿里巴巴集團創辦人馬雲買了1盆價值不菲的盆栽，讓小林國雄「鬼才」之名在大陸不脛而走。今年夏天亞馬遜總裁貝佐斯（Jeff Bezos）也慕名到春花園訪問。

小林國雄7月在春花園接受《中國時報》獨家專訪，以下為訪談摘要。

問：您在怎樣的契機下，進入盆栽這一行？

答：我父親那一代從事園藝，主要栽培花壇的花木，我跟隨父親工作，高中畢業後就繼承家業，但園藝的花草生命很短，我覺得很無趣，後來邂逅了一顆古樹，帶給我很大的感動，深深被盆栽的魅力所吸引，而一頭栽進盆栽的世界。進入盆栽這行已40多年，我覺得真的很適合自己。

園藝是通過欣賞花、葉、果實之美，藉其華麗繽紛的外在美來治癒心靈。相反的，盆栽是感受內心深藏的物哀之生與死。心靈被那經過時間的流逝而來的幽靜、閒寂，被時代所孕育出來的意境、風韻所吸引，被生命的尊嚴所感動。有些古樹活了上千年，可以讓人學習到生命的嚴峻。

馬雲曾購買 貝佐斯來參觀

問：為何想成立盆栽美術館，這是獨資蓋的嗎？

答：為了推廣盆栽文化，自己貸款10億日圓，將位於東京江戶川區的自宅打造成「春花園BONSAI美術館」，除了讓遊客觀賞外，還廣收國內外學徒，希望有更多人喜歡盆栽。園內有上千盆盆栽，會隨著季節更換，每年約有上萬名觀光客前來，70％都是外國人，大陸來的最多，歐美、澳洲人也很多，台灣人最少。

問：據說阿里巴巴創辦人馬雲向您選購上億日圓盆栽，是真的嗎？

答：（大笑）馬雲確實是跟我買的，但他買的是1000萬日圓盆栽，大陸媒體報導成1000萬人民幣！結果傳成他買上億日圓盆栽，引起很大話題！不過，有位大陸富豪真的來買過上億日圓的盆栽。1周前，亞馬遜總裁貝佐斯也來看盆栽，他對1顆真柏很感興趣。

《清風》這個盆栽曾於1998年，在第17屆日本盆栽大觀展中獲得內閣總理大臣獎，當時我執著於漂亮地完成創作，因此將樹型修成三角型。

大膽改作 展現獨特線條

我剛開始只追求漂亮的盆栽，做40年下來，已無法滿足，進而追求好賣的盆栽、可以得獎的盆栽，但在重新思考盆栽應有的自然型態時，我開始重視線條，因此由面到線的大膽改作，剪掉漂亮而細緻整齊的簇狀枝，彰顯出線條的躍動感和空間感，還鑽洞展現出大自然的殘酷意境。

這也是我現在創作風格，和以前完全不同。到了這把年紀，對什麼名譽、金錢已沒有執著了，還是想做自己喜歡做的事，做些能展現自已獨特風格的作品，這是我現在最大的心願。

問：您如何看這股盆栽熱呢？

答：現在日本的大型古樹越來越少，確實有許多盆栽出口到海外，尤其是大陸和越南，但日本還有很多好盆栽，大陸也在栽植，所以不擔心流失的問題。倒是日本的真柏、山採的古樹變少了，我現在反而要從西班牙買進來，今後可能會這樣國際流通吧。

台灣盆栽 藝術水準最高

問：日本的盆栽和大陸、台灣的盆栽有什麼不同？

答：盆栽約1300年前起源自大陸，800年前傳到日本，經日本人的感性而確立今日所謂的「盆栽」之型體。現在日本對盆栽的熱度還不及海外，海外熱衷盆栽的程度已到了令人生畏的程度。現在全球盆栽愛好者會用各自不同的自由靈感去栽種盆栽，日本反而將盆栽定型在1個框架裡，變得很無趣，我現在還會從大陸學習不同的動勢和樹形等。

台灣盆栽水準很高，現在可能比日本還高，我走訪世界各地，認為台灣盆栽的藝術水準是最高的。我從介紹台灣高山柏的《玉山圓栢》寫真集中，欣賞到玉山古木之美，決定要親自去看看。

問：今後有什麼目標呢？

答：我很慶幸能從事自己喜歡的盆栽，且一直走到今天，為了回饋、報恩，我想把盆栽的栽種技術傳承給年輕的下一代。我創設盆栽教室，不是針對日本，而是廣收來自世界各地的學生。「盆栽」（BONSAI）已聞名全世界，為了介紹盆栽的栽種技巧，我走了30多個國家，去過逾200個地方，到處去實演。我認為盆栽也可促進人與人的交流，透過盆栽可以很簡單的與世界各地的人們交朋友，也希望透過我的推廣，讓全世界更多人瞭解盆栽之美，進而喜歡盆栽。

(中國時報)