旺視界》盆栽最重要是感性 後天難培養

2018年09月03日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京專訪 ／東京專訪

盆栽大師小林國雄在「春花園BONSAI美術館」開辦盆栽教室，廣收海內外學徒，包吃包住地讓他們邊工作邊學習。小林指著教室牆面上學徒的名牌說：「至今收了上百名學生，有來自大陸、英、德等40名外國學生，人太多名字記不住，所以貼上照片。他們想學技術、盆栽裝飾法，我最看重的則是做人的生活態度以及保持感謝的心。」

來自德國的20歲學生Adrian Schoeler說：「剛開始我只是想來日本，但申請日本簽證必須填你來日本的目的，於是我開始找來日本可以學什麼，後來看到1張小盆栽的照片，讓我對盆栽產生很大的興趣，而決定來日本學盆栽。」

一到春花園，我就完全被吸引了，我詢問他們如何才能學習盆栽時，他們告訴我，『你可以在這裡工作』，然後從去年11月起我就在這裡邊工作邊學習了。」

他說：「這是很棒的體驗，每天都在練習、累積經驗，當然從小林老師那裡學到很多，也學到最好的技術。」「我8月回德國要先讀大學，會從日本帶盆栽回德國，至少盆栽已成為我的興趣。」

北京的李佳男大學時學的是園林，從事盆栽工作已有2年。他表示：「我的公司很多盆栽都是從日本進口，必須用日本的方法來照顧，所以想來日本學。我認為日本在管理和養護方面下比較多功夫。」

來自福建省的黃有為家中做的就是盆栽生意，他是在大陸盆栽界名人推薦來春花園學習的，學成後準備返鄉繼承家業。當被問到小林老師是不是很嚴格，他笑而不答，小林在一旁補刀說：「我對他們很嚴格的」。

對於收學生的標準，小林表示，「條件只有1個，只要喜歡盆栽，無論是誰我都收，不喜歡的人無論怎麼學都學不好的。這行很辛苦，至少要修行3到5年才行。曾有幾名台灣學生，但台灣的學生比較無法吃苦耐勞。」

小林說：「盆栽最重要的是感性，而感性是先天的，無法後天培養，因此學徒當中若有資質佳的，我會主動將他留下來培養。」一般學徒要付學費，小林看中的人不僅不用付學費，還可以領薪水，要讓他們無後顧之憂的好好學習。

(中國時報)