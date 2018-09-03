旺視界》成名之路坎坷 重傳承不藏私

日本盆栽大師小林國雄帶領學徒們目送造訪「春花園BONSAI美術館」的遊客。(黃菁菁攝)

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中國時報
／特稿

在日本盆栽界有「鬼才」之稱的小林國雄，在國際上是大師級人物，卻一點架子也沒有。約訪當天提早到達「春花園BONSAI美術館」，小林身穿沾了土的背心，在烈日下汗流浹背地與學徒們一起整理庭院，他驕傲的說：「春花園的庭院都是我和學徒一點一滴打造的。」

位於東京江戶川區的「春花園BONSAI美術館」原是小林的老家，他踏進盆栽業30年後，決定貸款10億日圓將老家改造成占地800坪的盆栽美術館，讓更多人能欣賞到盆栽之美。他不藏私地想將盆栽的技術傳承下去，設立了盆栽教室。茶道老師的女兒也在此開辦日本文化體驗課程。

小林是性情中人，見到人總是笑嘻嘻，面對來自世界各地的遊客更是十分親切，主動與遊客聊天，拿出各國國旗與遊客合影，還會親自帶領學徒們到門口列隊歡送遊客等，他的魅力也是受人敬仰的原因之一。

別看小林春風得意，想必人生一帆風順，但成名之路走得坎坷！小林說他在傳統的盆栽界算是異類，因為我行我素又屢獲大獎而招到妒忌，一度受盆栽業界排擠，還遭到盆栽協會的除名。

來自德國的20歲學生Adrian Schoeler因1張照片就被盆栽吸引到春花園當學徒。(黃菁菁攝)

他談到當時的心情說：「當時真的很氣憤，心想『我就做給你們看』，埋頭苦幹之下，沒想到會做到這麼大！有一段時期被逼得甚至想自殺，曾幾何時居然把他們拋諸腦後了！」

小林辛苦創下盆栽王國但卻不想傳子，他說，自己只有3個女兒，女兒都嫁人了，對盆栽也沒興趣，因此他要找真正能傳承盆栽文化的弟子來繼承，現在已培養館長神康文等3名傳人。

小林還透露說，「10億的貸款還有2年就能還完，之後這個美術館要申請設立財團法人，財團法人依規定是不能居住的，我必須搬到別的地方，不能再住在這裡了，但只要春花園的名字能留下來就好了。春花園最終是歸國家所有，希望盆栽教室能一直辦下去。」

小林國雄豁達的人生觀、開放的國際觀也展現在盆栽創作中，自由奔放的線條、樹型，讓人看透生與死，看到生命的尊嚴，也欣賞到超脫大自然的鬼斧神工。

(中國時報)

旺視界》盆栽最重要是感性 後天…

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