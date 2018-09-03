華笙音樂城 從賣唱片到行銷城市

「清水散步」以音樂、咖啡、輕食、旅遊、文創、演場為6大營業項目，昔日為推動清水文化的重要基地。陳淑娥／攝影

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中國時報
／專題報導

清水區文昌街18號的「清水散步」，前身是販賣唱片的「華笙音樂城」，這間音樂城意外激起了熱情的文化魂，10年前原本打算關店，但這裡是推動清水文化的重要基地，店若消失了，許多回憶將隨風而去，後來轉型以「清水」為主題，結合在地產業推出小旅行、文創商品等，讓外地遊客能輕鬆了解樸質的清水小鎮。

「華笙音樂城」創立於1986年，歷經黑膠唱片、卡帶、CD、DVD年代，再到網路數位化時代來臨，當年這裡成了愛樂人的藝文沙龍，從幾個互不相識的人開始聽罐頭音樂，到一票人揪團包車聽音樂會，舉辦音樂講座、音樂會等，這群志同道合的朋友從音樂聊到文化，成立牛罵頭文化協進會投入社區營造，更成了推動清水文化的重要基地。

受到數位唱片的衝擊，唱片行面臨關店危機，吳長錕開始思考著，店若消失，回憶也就隨風消逝，他提出文化產業聯盟，要把既有文化歷史、生態景觀，結合在地產業推展文化產業或觀光旅遊；終於在2012年12月換下「華笙音樂城」招牌，轉型為「清水散步」。

「清水散步」以音樂、咖啡、輕食、旅遊、文創、演場為6大營業項目，這裡的手創商品，是以清水、海線等在地的文化元素與故事，轉化成有趣且創意的文創品，熱情行銷一個城市的人文地景，及探索每一個聚落的故事與感動。

吳長錕說，文創最重要是創立品牌，才會有系統性的思維，包括小旅行、文創商品等行銷，他以自己爆紅的網站「清水散步」為招牌，告訴大家清水在地故事，更接續成立高美溼地、走火車等品牌，也透過在地傳奇人物廖添丁的色彩，希望能把清水全記錄完整地呈現在大眾面前，讓外地遊客能輕鬆了解樸質的小鎮文化。

(中國時報)

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