成功不必在我 吳長錕做就對了

2018年09月03日 04:11 中國時報 陳淑娥 ／專題報導 ／專題報導

原本在南部當獸醫的吳長錕，返鄉回清水開起唱片行，想不到因此成為文史工作者，且一晃眼已近30年，從努力搶救高美溼地，到號召群眾出資買下大楊油庫，就是為了要替家鄉留下完整紀錄。吳長錕說：「成功不必在我，做就對了！」

「30年成就一個社區！」年輕時一頭栽入社區營造的吳長錕表示，30歲到60歲是一個人的黃金歲月，第1個10年做紀錄、第2個10年宣傳推廣，第3個10年就是行動呈現，只要從生活中看待社造，面對問題就改善，若只是將社造當成計畫看待，就無法接續。

牛罵頭文化協進會去年成立拍瀑拉文化基地，致力推廣史前文化，在經營文化空間上十分辛苦，雖然這是一條漫長艱辛的路，但靈魂人物吳長錕卻正面看待說：「你知道嗎？目前沙鹿還有幾十戶平埔族人家！」從一臉如獲至寶的表情，更能了解到他對在地文化的堅持及熱愛。

在文化與產業間如何取得平衡，吳長錕堅持走自己的路，認為自己的核心價值是「合作」，只要有自己的靈魂及堅持初衷，已經投入了就要努力完成，只要是好的事情，透過合作能完成、「促成」就心滿意足，成功不必在我，做就對了！

吳長錕最近想整理一些資料，進行更多文化資產的保存彙整及數位化，積極做文化主張及出版，讓大家知道高美溼地這段轟轟烈烈的故事。今年已經60歲、守護牛罵頭長達30年的吳長錕雖說，「自己老了，該交棒給年輕人了！」但從他的眼神中，看到的不只是文化的希望，更是一股持續前進的不減熱忱。

(中國時報)