成功不必在我 吳長錕做就對了

原本在南部當獸醫的吳長錕（右），返鄉回清水開起唱片行，想不到因此成為文史工作者，且一晃眼已近30年，從努力搶救高美溼地，到號召群眾出資買下大楊油庫，就是為了要替家鄉留下完整紀錄。陳淑娥／攝影

友善列印
中國時報
／專題報導

原本在南部當獸醫的吳長錕，返鄉回清水開起唱片行，想不到因此成為文史工作者，且一晃眼已近30年，從努力搶救高美溼地，到號召群眾出資買下大楊油庫，就是為了要替家鄉留下完整紀錄。吳長錕說：「成功不必在我，做就對了！」

「30年成就一個社區！」年輕時一頭栽入社區營造的吳長錕表示，30歲到60歲是一個人的黃金歲月，第1個10年做紀錄、第2個10年宣傳推廣，第3個10年就是行動呈現，只要從生活中看待社造，面對問題就改善，若只是將社造當成計畫看待，就無法接續。

牛罵頭文化協進會去年成立拍瀑拉文化基地，致力推廣史前文化，在經營文化空間上十分辛苦，雖然這是一條漫長艱辛的路，但靈魂人物吳長錕卻正面看待說：「你知道嗎？目前沙鹿還有幾十戶平埔族人家！」從一臉如獲至寶的表情，更能了解到他對在地文化的堅持及熱愛。

在文化與產業間如何取得平衡，吳長錕堅持走自己的路，認為自己的核心價值是「合作」，只要有自己的靈魂及堅持初衷，已經投入了就要努力完成，只要是好的事情，透過合作能完成、「促成」就心滿意足，成功不必在我，做就對了！

吳長錕最近想整理一些資料，進行更多文化資產的保存彙整及數位化，積極做文化主張及出版，讓大家知道高美溼地這段轟轟烈烈的故事。今年已經60歲、守護牛罵頭長達30年的吳長錕雖說，「自己老了，該交棒給年輕人了！」但從他的眼神中，看到的不只是文化的希望，更是一股持續前進的不減熱忱。

(中國時報)

華笙音樂城 從賣唱片到行銷城市 凍未條 私立高中職擬漲價

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。