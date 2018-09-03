凍未條 私立高中職擬漲價

台北市教育局日前舉辦公私立中等學校校長會議，有私校校長提出希望將學雜費彈性收費上限往上放寬。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

少子女化衝擊加上經營成本提高，不少大專院校都希望爭取調漲收費，如今，這股漲價風潮向下延伸至私立高中職，日前台北市中學校長會議上，就有私校校長提出盼將現行學雜費上限往上調整。教育局長曾燦金則回應，由私校提出合理計算公式後，最快明年108學年度可施行。

就讀私校的學生，只要家庭年所得在148萬以下均免學費，但學校還會收雜費或高職的實習費等。目前台北市學雜費收費方式有標準收費、彈性收費、開放收費3種，其中，彈性收費是高中職、國中、國小等不同學層，各自訂有其收費上下限，學校可在該區間內自行收費；以全市目前狀況來說，國小上限5萬5226元，國中5萬7764元，私立高中職上下限則為1萬6020元與4萬9756元。

最快明年108學年度上路

根據資料顯示，北市私立高中職約有半數採彈性收費，且不少已經接近「天花板」4萬9756元。例如延平高中、復興實中（普通班）、衛理女中、奎山實驗高中都收4萬9756元，再興高中也只扣6元收4萬9750元。

日前北市公私立中等學校校長會議上，私立大同高中校長陳火炎就直言，希望針對彈性收費上限做調整，並將與有意願加入調漲行列的學校組一個小組，2個月內將計算公式呈報給教育局。他說明，因為老師加薪、退休金、二代健保都是私校自付，加上少子女化，私校承擔的壓力非常大，即使現在沒申請調漲，以後也要申請。

私校校長坦言 遲早要漲

泰北高中過去2個學年度已經先後調漲費用，但目前收費仍在上限範圍內。校長陳俊佑指出，調高收費的風險當然就是招不到學生，但是他告訴董事會，「如果不調，3年後沒辦法」，反而現在調整，可以開始改善教學品質。

針對私校醞釀調漲收費，曾燦金回應，價值大於價格，品質大於收費，不少私校收費高還是有學生去就讀，但是，私校因應少子女化、經營成本提高等問題時，也要考慮到是否會影響孩子入學意願的問題；其次，私校仍有「公共性」，也需要考慮學生利益。

只不過他也坦言，現在不少私校認為國中小收費上限已達5萬多元，高中職還在4萬9000元，所以希望再提高，這部分已請私校提出計算公式，最快108年度可以實施。曾燦金另表示，目前還不能確定上限放寬後金額將落在哪裡，但最晚明年初完整定案，因為屆時各校招生簡章都要公布。

(中國時報)

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