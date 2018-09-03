陳學聖大湳掃街 馬陪拜票

2018年09月03日 04:11 中國時報 葉臻 、 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

前總統馬英九2日中午陪同國民黨籍桃園市長參選人陳學聖，在八德區大湳市場掃街拜票，強調桃園仍有很多人支持國民黨，也對陳學聖寄予厚望。談到當前能源政策，馬英九認為，有人喊台灣獨立，其實應該要先讓能源獨立。

前總統馬英九人氣不減，不少居民得知「總統」要來，早早就守在道路兩側等待，馬英九一下車便蜂擁而上，尖叫聲四起，場面一陣混亂，馬英九耐心十足的與民眾問好，首站就到忠貞馬家涼麵，馬英九食欲頗佳，吃了不少美食，直喊好吃。

喚起對國民黨的支持

馬英九受訪時表示，桃園支持國民黨的人還是蠻多的，此行目的就是喚起他們對對國民黨的支持，尤其是現在的情況看來，「我們是有機會的」。他也強調，民進黨執政下民眾怨聲載道，國民黨不能不反應出這種現況，陳學聖在這段期間聲勢也在上漲：「我們對他寄予厚望」。

下午馬英九到平鎮區，以「從815大停電後國家應有的能源政策」為題演講。馬英九表示，台灣要完成無核家園不是不行，但應該要在不缺電、維持合理電價、達成國際減碳的承諾前提讓核能退役。

馬英九說，廢核不是世界趨勢，目前也只有核能符合「夠、穩、廉、潔」的能源4要件。

盼讓能源「搞獨立」

他強調，有人高喊台灣獨立，「應該先讓能源搞獨立才對！」他解釋，核能安全儲備期最高，1架飛機的運量就可以供應全台1年半的發電。而天然氣安全儲備期只有1、2周，每周都要有2艘10萬噸天然氣的船來台。他又說，自己當總統時，若有連續颱風來襲，自己都會相當擔心天然氣儲備量不足，呼籲民眾支持國民黨提出的以核養綠公投。

(中國時報)