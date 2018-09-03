中台灣影視基地 完工驗收

2018年09月03日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市府編列7.8億元打造全台首座專業片場「中台灣影視基地」，工程已完工並進行驗收，預計年底點交給公辦民營的營運團隊中影八德公司，基地內還完整保留奧斯卡金像獎導演李安拍攝《少年PI的奇幻漂流》的人工造浪池，將吸引國內外影視劇組來台中拍片。

創造產學合作契機

台中市新聞局長卓冠廷表示，中台灣影視基地新建工程7月中已辦理工程報竣，配合整體工程推動程序進行驗收，預計9月底取得使用執照，10月底正式驗收和點交。中台灣影視基地將創造在地產學合作契機，為影視產業和專業拍攝場域奠定良好基礎。

首座公辦民營片場

「中台灣影視基地是全台首座公辦民營的專業片場！」卓冠廷說，台中市發展影視產業，2016年成立影視發展基金會，聘用業界專家進行協拍，協助來台中拍攝的劇組，無論是封街拍攝、借用器具乃至於行政協調，都採單一窗口，就是要讓台中整個城市成為「影視界的攝影棚」。

該基地保留李安在電影貢獻的亮點，新建工程基地內完整保留拍攝《少年PI的奇幻漂流》的人工造浪池、深水池，並設有2座全國最大室內收音攝影棚、1座中型攝影棚，及工作坊和支援服務辦公室等空間。

中影八德公司營運

新聞局指出，依《促進民間參與公共建設法》2017年成功招商，影視基地驗收點交完成後，將由具專業片廠管理經驗的中影八德公司團隊營運，帶入專業技術、資源及人力，也會培植在地專業人才，提供影視劇組更堅實的後盾。

(中國時報)