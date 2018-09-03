鄉長同額競選 青年廢票抗議

雲林縣麥寮鄉長許忠富（前中）放棄競選連任，代表會主席蔡長昆（前左）同額選舉，但鄉內有人發起投廢票。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣麥寮鄉長許忠富放棄競選連任，鄉代表會主席蔡長昆同額競選，只要獲總選舉票數的20％就能當選，但是一群地方年輕人卻組廢票聯盟，高喊「還我鄉長選擇權」，發起投廢票。許強調，蔡一直支持、陪伴他共同爭取經費，深信蔡執政可以讓麥寮更好。

最後時刻放棄引質疑

該聯盟發起人是35歲、從事不動產的許軒豪，他代表發言感謝許忠富任內的規畫，讓鄉人看到可能蛻變的麥寮，也尊重許的個人生涯規畫；但是他也強調，麥寮並非沒有人才，麥寮鄉的頭家是鄉民，決定權是屬於鄉民的。

該聯盟7日將號召約500人到麥寮鄉公所向許忠富陳情，要求「還我鄉長選擇權，拒絕黑箱授受」，請許忠富公開支持該廢票聯盟，並請代表會嚴格、公開與透明地審查預算及公開錄影。

許軒豪說，代表會的職責是監督公所，以許忠富在登記截止最後一刻才宣布放棄連任，蔡長昆也在最後時刻去登記，不禁令人懷疑代表會只是公所的橡皮圖章，沒有盡到監督之責。

許忠富改參選立委

許忠富表示尊重年輕人的想法，但不理解反對的理由，強調自己並沒離開麥寮，蔡也一直陪伴他從中央到台塑企業爭取無數經費，為麥寮奠定了發展基礎，後續由蔡領導鄉公所團隊絕對沒問題，他若能進入立院，深信對麥寮鄉的幫助更大。

許忠富指出，民主時代人人都有自主選舉權，參選立委是為了替家鄉做更多事情，希望鄉親正面思考，未來的麥寮也會越來越好。

蔡長昆也說，他擔任代表及主席共8年，最了解鄉內情況，目前很多建設未來需要軟體永續經營，許忠富若能當選立委，可以幫麥寮爭取更多中央的支持，未來他也會不分黨派整合及協助農會等鄉內各團體，一起為麥寮更好的未來打拚。

(中國時報)

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