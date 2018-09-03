高雄抗登革熱 學區加強防疫

2018年09月03日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高市登革熱疫情拉警報，2例本土個案鄰近的正興國中、民族國小，為防堵社區疫情擴散，嚴禁校外人士進入，師生照常上課，但引發家長恐慌。衛生局澄清，校園尚未有確診個案，正興國中1名男性教職員疑似感染，需待二次採驗確認。

散布不實疫情 重罰50萬元

衛生局疾管處長潘炤穎指出，目前高市本土登革熱為3例，境外移入有25例。其中，三民區2例分別為寶龍里、安發里，兩人居住地距離僅500公尺，有地緣關係，再者社區有民族國小、正興國中兩校，因此針對教職員擴大採血檢驗。

教育局體育及衛生保健科科長鍾毓英表示，29日共計106名教職員配合抽血快篩，其中1名男教職員隔日被通知陽性反應，住進市立民生醫院隔離，31日下午經由PCR檢驗為陰性，需要等9月6日二次採驗，才能確定是否排除。

防疫情擴散 校外人士禁入

防疫單位，從上月29日起至31日校園、社區進行噴藥、孳生源檢查等防治作業，降低病媒蚊指數，並發放120瓶防蚊疫給師生使用，兩校在大門張貼公告禁止民眾入內活動，以免疫情擴散。但昨早仍有民眾強行入校運動，「攔也攔不住」。

衛生局強調，目前民族國小、正興國中師生無人感染登革熱，若有人散布不實疫情，將依《傳染病防治法》重罰50萬元。而過去以來，也無因登革熱疫情停課情形。

教育局各駐區督學到校協助災後復原，且已公告登革熱防治工作簡報，提供各校利用週會、班親會等向親師生宣導登革熱防治，全校「巡、倒、清、刷」總動員，。

(中國時報)