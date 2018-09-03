高雄抗登革熱 學區加強防疫

正興國中避免登革熱疫情擴散，進行噴藥防治作業。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高市登革熱疫情拉警報，2例本土個案鄰近的正興國中、民族國小，為防堵社區疫情擴散，嚴禁校外人士進入，師生照常上課，但引發家長恐慌。衛生局澄清，校園尚未有確診個案，正興國中1名男性教職員疑似感染，需待二次採驗確認。

散布不實疫情 重罰50萬元

衛生局疾管處長潘炤穎指出，目前高市本土登革熱為3例，境外移入有25例。其中，三民區2例分別為寶龍里、安發里，兩人居住地距離僅500公尺，有地緣關係，再者社區有民族國小、正興國中兩校，因此針對教職員擴大採血檢驗。

教育局體育及衛生保健科科長鍾毓英表示，29日共計106名教職員配合抽血快篩，其中1名男教職員隔日被通知陽性反應，住進市立民生醫院隔離，31日下午經由PCR檢驗為陰性，需要等9月6日二次採驗，才能確定是否排除。

防疫情擴散 校外人士禁入

防疫單位，從上月29日起至31日校園、社區進行噴藥、孳生源檢查等防治作業，降低病媒蚊指數，並發放120瓶防蚊疫給師生使用，兩校在大門張貼公告禁止民眾入內活動，以免疫情擴散。但昨早仍有民眾強行入校運動，「攔也攔不住」。

衛生局強調，目前民族國小、正興國中師生無人感染登革熱，若有人散布不實疫情，將依《傳染病防治法》重罰50萬元。而過去以來，也無因登革熱疫情停課情形。

教育局各駐區督學到校協助災後復原，且已公告登革熱防治工作簡報，提供各校利用週會、班親會等向親師生宣導登革熱防治，全校「巡、倒、清、刷」總動員，。

(中國時報)

鄉長同額競選 青年廢票抗議 再生家具特賣會 民眾尋寶樂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。