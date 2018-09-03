再生家具特賣會 民眾尋寶樂

2018年09月03日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市環保局再生家具開學季特賣會2日開跑，現場有特別回收世大運選手村的木床架，經木工師傅巧手修復後改製成實木床架，限量開放民眾選購。（王英豪攝）

北市環保局2日舉辦「再生家具開學季特賣會」，邀請台北市長柯文哲擔任拍賣官拍賣3樣古老家具，儘管現場人潮踴躍，但柯仍不滿足，直呼下次要跟電視購物台合作，或在臉書直播拍賣，讓全台民眾都能參與。有趣的是，不擅推銷的柯，還當起良心賣家，頻要民眾別再加價，「賣那麼貴不好意思！」

再生家具特賣會開辦15年來，已賣出7萬多件物品，昨現場展示數百件古老家具，包括唐山師傅跨海前來打造的衣櫥、梢楠木化妝斗櫃、雞翅木書櫃等，還有價格實惠的書架、桌椅和床架，吸引民眾搶標。

柯文哲昨受邀擔任拍賣官，主持3樣老物競標，其中40年代的古早菜櫥由檜木、樟木和烏心石組成，在沒冰箱的年代專用來保存食物。不過柯不但未大力推銷，反倒像在「拆台」，頻問檜木在哪裡、比例占多少？還直呼「沒聞到檜木味道」，讓工作人員頗尷尬，最後果真乏人問津，僅以底價1萬元拍出。

隨後拍賣檜木書桌，柯文哲直接埋頭進抽屜聞味，大讚「味道很濃」，買到賺到，不少民眾興趣濃厚，該物件底價6000元，以7600元標出；另外，有50年歷史的幸福牌腳踏車，堪稱當年腳踏車界的「賓士」，至今保存良好仍可騎乘，底價5000元，最後以6000元拍出。

除拍賣老家具，現場還釋出去年世大運選手村床組，限量50組含床墊，讓民眾以市價3成、1999元直接帶走。對於外界質疑又在「消費世大運」，柯反嗆「狗嘴吐不出象牙」，強調世大運家具本來就要處理，不解為何被說刷存在感。

昨拍賣會現場湧入數百人「尋寶」，有民眾一早7點就來排隊，但柯認為人還不夠多，以後應該用臉書直播，直接網路賣一賣，讓全國民眾都能參與。

(中國時報)