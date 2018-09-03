爭藍鐵票 楊麗環向蔣經國致敬

桃園市長參選人楊麗環2日到大溪頭寮陵寢向故總統蔣經國致意，也強調經國先生10大建設對台灣的貢獻。（賴佑維攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市長參選人楊麗環2日到大溪頭寮陵寢向故總統蔣經國致意，爭取藍營鐵票，楊麗環表示，台灣經濟蕭條、天災人禍不斷發生，目前最需要的是效法經國先生的繁榮經濟，讓桃園變成最大的國際商業城。

楊麗環曾經擔任國民黨籍立委，此次脫黨參選桃園市長，2日到頭寮陵寢，強調要效法故總統蔣經國，外界認為是要爭取深藍鐵票。

楊麗環說，因為經國先生推動的10大建設，讓台灣經濟發展繁榮30年，目前最需要的就是經國先生的繁榮經濟，才能讓民生安居樂業。

她補充，將讓桃園變成最大的國際商業城，讓工業轉為研發中心跟高利潤的少量製造化中心，讓桃園成為繁榮經濟，也是全世界來這裡觀光旅遊的地方。

她也說，這幾年來社會動盪不安，民眾也相當反感，因此政府一定要重新振興經濟。楊麗環又強調，經國先生過去重用、培養年輕人的政策，讓年輕世代可以參與未來國家經濟發展的政策，也會效法經國先生深入民間、了解民間疾苦，給予民眾最大的支持與協助。

楊麗環也批評，目前台灣還是維持30年前經國先生規畫的模樣，以國際機場為例，新加坡、泰國、香港30年前的機場跟現在的是完全不一樣的，但桃園機場卻沒有明顯改變。她又說，一定會努力振興經濟，號召年輕人讓桃園的經濟轉型。

(中國時報)

再生家具特賣會 民眾尋寶樂 龍加碼教保費 燕重用年輕人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。