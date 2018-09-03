爭藍鐵票 楊麗環向蔣經國致敬

2018年09月03日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長參選人楊麗環2日到大溪頭寮陵寢向故總統蔣經國致意，爭取藍營鐵票，楊麗環表示，台灣經濟蕭條、天災人禍不斷發生，目前最需要的是效法經國先生的繁榮經濟，讓桃園變成最大的國際商業城。

楊麗環曾經擔任國民黨籍立委，此次脫黨參選桃園市長，2日到頭寮陵寢，強調要效法故總統蔣經國，外界認為是要爭取深藍鐵票。

楊麗環說，因為經國先生推動的10大建設，讓台灣經濟發展繁榮30年，目前最需要的就是經國先生的繁榮經濟，才能讓民生安居樂業。

她補充，將讓桃園變成最大的國際商業城，讓工業轉為研發中心跟高利潤的少量製造化中心，讓桃園成為繁榮經濟，也是全世界來這裡觀光旅遊的地方。

她也說，這幾年來社會動盪不安，民眾也相當反感，因此政府一定要重新振興經濟。楊麗環又強調，經國先生過去重用、培養年輕人的政策，讓年輕世代可以參與未來國家經濟發展的政策，也會效法經國先生深入民間、了解民間疾苦，給予民眾最大的支持與協助。

楊麗環也批評，目前台灣還是維持30年前經國先生規畫的模樣，以國際機場為例，新加坡、泰國、香港30年前的機場跟現在的是完全不一樣的，但桃園機場卻沒有明顯改變。她又說，一定會努力振興經濟，號召年輕人讓桃園的經濟轉型。

(中國時報)