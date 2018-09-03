龍加碼教保費 燕重用年輕人

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中國時報
／台中報導

搶攻幼教及青年票源，龍燕釋利多！台中市長林佳龍2日向上千名幼教界允諾，明年起教保費900元加碼提升至1500元，增加托育及教保福利；國民黨台中市長參選人盧秀燕與立委許毓仁舉辦「青創－台中之光」座談，為解決青年創業困境，允諾未來將成立專責單位，重用年輕世代。

「托育一條龍」是林佳龍任內視為最有感政績之一，中市幼兒教育暨福利協會支持林佳龍連任後援會號召私立幼兒園、托嬰中心、補習班等代表上千人到場力挺。林佳龍允諾，將分階段實施，教保費900元明年起將調高至1500元，優質師資投入幼教，受惠的是孩子，家長也減輕負擔。

盧秀燕競選團隊發言人張又仁則表示，市民要的不會只是增加600元教保費、周末假日路邊停車少繳幾十元優惠，市民不會因接受一點補助款而感到光榮，更對提升整個城市經濟毫無幫助。

盧秀燕與青年座談時強調，若當選市長將成立專責單位，協助青年求職、就業；開放大數據資源給年輕人使用，更容易掌握客源與客群，並由成功企業家擔任青年創業顧問，增加創業存活率。

針對盧質疑市府忽略年輕人，台中市經發局長呂曜志指出，台中上半年失業率3.6％，6都與全國最低，薪資成長率7.54％，成長幅度6都第1，呼籲盧要看到台中的進步與改變。

此外，盧陣營也批評民進黨主席蔡英文1日到中台灣助選，包庇涉賄選的台中市長林佳龍，呼籲人民做司法後盾。對此，台中市新聞局長卓冠廷表示，林佳龍與團隊會打一場正向選戰，遺憾對手以抹黑毀謗來刷存在感，相信市民會唾棄這樣行為。

(中國時報)

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