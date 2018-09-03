高雄道路修補 許立明督軍

高雄巿代理巿長許立明2日視察養工處派工修補道路。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

連續7天豪雨造成高雄巿5000處坑洞，代理市長許立明要求3天內完成主要道路坑洞修補，7天內完成次要道路坑洞修補，9月底前完成破損嚴重路段臨時加鋪面層，2日他也到九如四路視察AC刨鋪，以及翠華、逢甲路口的坑洞修補。

工務局簡報，連日來持續加派人力、機具投入修補道路，已完成中山–博愛路、沿海路、中正路、五甲路、青年路、鳳仁路、高7及介壽路等58條主要道路坑洞修補，3日開始將針對次要道路坑洞修補，預定9月6日可以全部完成。

連續豪雨造成路面坑洞，工務局稱將集中在9至11月全面刨鋪已遭重車輾壓、破損嚴重的主要幹道，重交通量路面則會以刨除路基、改善級配，徹底改善道路基底層，其餘重要道路刨鋪也已增派工班，預定年底前完成。

許立明說，他除了視察道路修補，一方面也帶著餐點慰勞工班。工務局則說，後續已列出全巿120條道路，約230萬平方公尺辦理刨鋪，每天將投入4組施工團隊，加速道路刨鋪進度，希望趕在年底前完成。

以車流量相當高的中山、沿海路來說，此次對路基檢測補強後，將全面刨除重鋪20公分轉爐石改質瀝青凝土，9月底前完成高速公路至機場前宏平路段。宏平至立群、立群至中林、中林至南星等路段，則將於年底或明年初進場。

(中國時報)

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