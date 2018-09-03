洪秀柱南下替高思博助選

2018年09月03日 04:11 中國時報 程炳璋 、 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

國民黨前主席洪秀柱2日下午南下替國民黨台南市長參選人高思博助選，除舉行座談會，也到菜市場掃街拜票，呼籲市民從台南起義，改變台灣。台東縣長黃健庭上午也陪同高思博走訪玉井農會，並以鳳梨行銷大陸的成功案例，希望選民支持高思博，替台南帶來改變。

洪秀柱抵達台南市的第一站先到永康區復興里眷村故事屋，為轉戰議員的復興里長李鎮國助選站台，受到眷村民眾夾道歡迎。洪秀柱批評說，民進黨在嘉義以南各縣市平均執政20幾年，卻沒有給人民好的生活與建設；前台南市長賴清德一路做到行政院長，留下上百人死亡的登革熱、破功的幾百億治水計畫，在行政院有「功德說」、「上帝說」，一堆胡說八道，都是農曆7月的鬼話。

高思博也表示，台南上周淹大水，很多鄉親與水同眠3天，災後還要填很多表格、量水位、拍照，才能申請區區的5000元補助；這樣的城市只會課稅，不會照顧人民，因此11月要用選舉從台南起義，改變台灣。

黃健庭則指出，今年台灣鳳梨生產過剩，台東鳳梨比西部其他縣市還慢，他與大陸福建省官方聯繫，對方承諾收購台東鳳梨，一共收購460餘噸產自台東的鳳梨，都是以1公斤20元以上的價格收購，還比台灣鳳梨市場價格1斤11到15元的價格高，對台東農民幫助很大。他特地拜託民眾支持高思博，讓20年來沒進步的台南也有改變的機會。

高思博說，新北市果菜市場是全台蔬菜和水果進口量最大的市場，近日他前往參訪，看到北部強大的消費力，如果南北能夠合作，結合南部蔬果產地和北部消費力，未來農漁民遇到天災就不用煩惱農產品通路。他還承諾，如果當選市長，將增設和大陸互動的國際專責單位，讓台南的農產品都能夠外銷到大陸和海外市場，農友從此不用看天吃飯。

(中國時報)