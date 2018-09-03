高屏澎東鬧血荒 創20年新低

豪雨成災，影響民眾捐血意願。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

「缺hen大！」豪雨成災，影響民眾捐血意願，高雄捐血中心成另類受災戶，轄內高屏澎東4地血量庫存僅4.7天，創20年新低，遠低於安全值8至10天，最慘1天僅收70袋，儼然鬧血荒，尤以B型、A型缺最多，捐血中心疾呼民眾挽袖捐熱血。

高雄捐血中心企畫課長楊贛屏指出，原本高屏澎東4區每日需要1050袋血量，但天公不作美，連日7、8月不停下雨，加上豪雨成災，民眾或許忙著打掃家園，捐血不給力，庫存剩4成多，最慘為8月28日高雄放豪雨假，只有70袋，與目標值相去甚遠。

楊贛屏說，以往捐血淡季為寒、暑假，有寒流、颱風、學生放假等因素影響，如今又多了豪雨。高雄捐血中心庫存幾乎未低於5天，這次是很大警訊，「自己也嚇一跳」，推估是20年最低。

楊贛屏表示，高屏澎東整體缺口至少3.3天，其中B型病患需求最多，只剩3.8天，A型剩4.5天。日前因豪雨手術及就診量微幅下滑，血袋需求銳減，但近日放晴，無法滿足各地醫院血袋需求，陷入缺血荒。

近年捐血中心鮮少提供餐券、彩券等鼓勵性獎品，只能靠動員，其中以一般民眾占大宗、國軍及學生各占10％。高雄捐血中心疾呼，近日天氣漸好，盼民眾捐熱血，詳洽高雄捐血中心網站及臉書或致電（07）3660999。

(中國時報)

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