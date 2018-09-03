太陽能模型車賽 二信高中7連霸

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中國時報
╱基隆報導

第13屆全國太陽能模型車競賽結果揭曉，基隆市二信高中再奪冠，蟬聯「7連霸」冠軍寶座，同時也獲得「最佳技術獎」。拿下冠軍的「Ranger」隊在比賽過程，需應付不同天候下對太陽能模型車的光電轉換，同時還要確保放在車上的2顆「雞蛋」完整性，最後從47支隊伍殺出重圍。

冠軍隊伍「Ranger」去年因為對上了同校的冠軍隊「Principle」，無緣進入前4強，直到今年「Principle」隊的學長全數畢業，「Ranger」得以大放異彩，奪下冠軍，5名隊員高映承、高立倫、廖立翔、楊崑弘及吳博翔都感到十分開心，表示要培訓學弟，讓二信明年再戰「8連霸」。

「比賽十分不易，非常有挑戰性！」Ranger隊的指導老師賴宏彰表示，今年首次採用大會提供的太陽能電池模組，學生需在不同天候下對太陽能模型車進行光電轉換，同時還要在太陽能模型車中放置2顆生雞蛋，分別代表駕駛及乘客，賽後再檢查雞蛋的完整性。

賴宏彰說，Ranger隊的太陽能模型車，是用海棉包覆雞蛋降低其碰撞力，車體採用3D列印元件，雷射雕刻技術及遙控齒輪，同時加入碳纖維棒製作車身，降低車重提高車速，因此在此次競賽中順利奪冠。

二信高中除了「Ranger」隊勇奪冠軍外，由陳彥勛、蕭子灝、李其諺、吳寬鴻及黃子信組成的「God’s　plan」隊也拿到了季軍，2隊都可以代表台灣參加今年11月在澳洲舉辦的世界太陽能模型車挑戰賽。

(中國時報)

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