83歲嬤省吃儉用 47年暖捐955萬

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中國時報
／台南報導

寒梅基金會創辦人高齡83歲的陳楊麗蓉，多年來省吃儉用，連電風扇也捨不得開，存下來的錢都拿來幫助單親媽媽，40餘年就捐了955萬元。2日上午北台南家扶中心舉辦感恩茶會時，陳楊麗蓉還親手將慰問金發給20名單親媽媽，場面溫馨動人。

北台南家扶中心表示，陳楊麗蓉26歲時先生即因病過世，獨自扶養2名幼女長大，即使後來家境改善，仍不忘對相同困境的單親家庭伸出援手。從1972年起，陳楊女士便透過婦工會，於每年她先生忌日時，針對台南縣內守寡且生活陷困境的母親表達關懷慰問。

陳楊女士在2007年捐出1000萬元成立寒梅社會福利慈善事業基金會，期能讓社會大眾更重視單親媽媽的困境，並讓與她有相同遭遇的家庭能夠在最困難時獲得支持，47年來已有488人受惠，捐助金額高達955萬元，

今年寒梅基金會首度將補助名額由原本的10名提高為20名，並由台南市擴及嘉義、雲林。其中，有11位單親媽媽分別來自越南、湖南、印尼、柬埔寨等新住民，每位皆獲2萬5000元的慰問金；陳楊女士也勉勵單親媽媽們，勇敢面對生命的重擔與壓力的挑戰。

陳楊麗蓉的孫女陳宜瑾表示，受助媽媽才是阿嬤的貴人，讓阿嬤的愛心得以流傳。

北台南家扶主任莊淑惠表示，陳楊女士過著十分儉樸的生活，在悶熱的天氣裡甚至連電風扇都捨不得用，但行善卻從不間斷不吝嗇，而且還會親筆寫信鼓勵每位媽媽們，用這樣的愛心表達對先生的思念，實在令人感動。

(中國時報)

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