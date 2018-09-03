通勤時間增長 高雄鐵路地下化 將加開區間快車

2018年09月03日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

台鐵高雄鐵路地下化10月14日通車，新左營至屏東間將新增7座通勤式車站，拉長屏東至新左營間的通勤時間。屏東縣政府已發函台鐵局，希望盡快研擬對策改善；爭取高鐵到屏東聯盟也提出建議，希望不要犧牲屏東鄉親行的權益。

台鐵高雄地下化後將增加內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等7個通勤站，雖然更方便屏東鄉搭火車至高雄各點，但原本新左營至屏東區間車通勤時間，將從原來的40分鐘拉長至56分鐘，讓屏東的通勤族或高鐵乘客受影響。

縣府已函請台鐵局研擬對策改善，解決民眾疑慮。爭取高鐵到屏東聯盟認為，高雄鐵路地下化後，若站站皆停將讓屏東鄉親大大增加時間成本，對民眾搭車往返屏東非常不便。因此呼籲屏東縣政府應速成立交通處，專門處理大眾運輸問題。

聯盟建議，台鐵新左營至屏東潮州的搭乘總時間應比照現行時間或更快，不能增加民眾時間成本。其中自強號及莒光號應維持現在模式或增班，不可減班，也不要增停新站；區間車則可嘗試採取跳蛙模式。不過真正解決問題之道，還是要請政府加快速度推動高鐵延伸屏東。

因應此問題，台鐵將增開高屏區間快車，初步規畫每天16班次，8班上行、8班下行，將於3日首航。台鐵屏東站長董阿成表示，區間快車高雄只停九曲堂、鳳山、高雄、新左營4站，屏東至新左營的時間只需32分鐘，比現行區間車更快，未來會再視情形增加班次。

(中國時報)