新北學生美展 渴望自由掄元

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中國時報
／新北報導

新北市學生美展2日在新莊文化藝術中心舉行頒獎典禮，今年投件數達1656件創下歷屆新高，經評選後共有178件作品獲獎，大觀國中美術班三年級學生李騏維水墨作品以被關在籠子裡的雞為主題，抒發中學生對自由的渴望，獲得國中組水墨第一名。

文化局指出，李騏維拿下國中組水墨類第一名與水彩類佳作，得獎水墨作品「渴望自由」，以被關在籠子裡的雞為主題，畫面中部分的雞被禁錮在籠中，部分的雞則探出頭，表現受限於環境、渴望自由的情境，並用細膩的繪圖技法將自身經歷及想法展現，令評審為之驚嘆。

李騏維學畫至今12年，去年參展獲得「水墨類」佳作後，今年拿下第一名佳績，李騏維說，畫畫會越畫越投入在其中，可以得到肯定真的很開心。

復興商工學生在高中組版畫類成績亮眼，榮獲第一名的張弘霖選用複雜費工的銅版腐蝕，加上精準的混合裱貼技法，作工細膩、構圖嚴謹，作品充份表現學生克服萬難，奮發向上邁向理想的決心，獲得評審們一致好評。

主辦單位說，此次178件得獎作品題材多元、包羅萬象，從寫實到天馬行空皆有，去年多位得獎者也都在今年再次榮獲佳績，希望得獎者再接再勵。

新北市學生美展得獎作品即日起至9月26日在新莊文化藝術中心展出，展覽資訊可洽詢新莊文化藝術中心，或逕上文藝中心網站查詢。

(中國時報)

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