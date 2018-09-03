延宕10多年 嘉市汙水道接管率破零

2018年09月03日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市汙水下水道建設延宕10多年，嘉義市長涂醒哲爭取到中央92％補助，2016年11月第一期管線第1期工程發包，日前提早峻工，2日市府歡天喜地舉辦破零通水典禮，內政部長徐國勇也到場現證歷史，還數度誇涂醒哲用心醫治嘉義市，未來中央也會全力配合涂醒哲，相信嘉市將成為全台最進步城市之一。

徐國勇昨天出席「嘉義市汙水下水道用戶接管普及率破零通水典禮」，指嘉市汙水下水道從無到破零「我都有參與」，還稱原本全台除離島，只有嘉市汙水下水道接管率零，「對嘉市很不公平」，幸好市民選出涂醒哲，才讓接管率破蛋，數度誇涂醒哲有執行力，醫生不只醫病，也醫治整個城市，相信嘉市的接管率在市府團隊的努力下，很快就能跳到中段班。

嘉市汙水下水道工程因國家政策改變、採購訴訟等因素延宕多時，涂醒哲說「斤嘸睬」，所以他3年多前積極解決問題，終於讓汙水下水道第一期主幹管4584公尺與水資源回收中心順利完成，感謝承包商「如實完成，提前完工」，接下來嘉市會急起直追，以每年4％速度增加，相信很快就能達12％以上，強調「中央地方一條心」，嘉市會越來越漂亮、進步。

嘉市汙水下水道三期建設總經費116億元，內政部營建署補助92％，第一期優先辦理西區汙水下水道系統約32億元，預計完成46公里公共管線，第1標除主幹管埋設外，也完成接管553戶，接管率0.55％。

(中國時報)