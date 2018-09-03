拚眼明手快 祖孫瘋疊杯

為響應祖父母節，新竹縣各樂齡學習中心2日齊聚一堂，以疊杯為主題舉辦慶祝成果展。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

為了歡慶祖父母節，新竹縣政府2日在竹東鎮自強國中，舉辦以疊杯為主題的成果展，展現祖孫共學樂趣；新竹縣長邱鏡淳也到場響應，頒發今年度家庭教育中心祖孫3代3胞胎相片徵文活動徵選比賽獎狀、14所樂齡學習中心主任聘書，以及樂齡訪視績優獎牌、獎狀，還有33位優良志工表揚獎狀。

新竹縣政府教育處指出，教育部將每年8月的第4個周日訂為祖父母節，而新竹縣為高齡友善城市，高齡人口比例達11.99％，去年配合教育部，在縣內老年人口比例達20％以上鄉鎮市需設置樂齡學習優先區政策，設置橫山鄉力行樂齡學習中心，也是全縣第14所，今年祖父母節則結合全縣樂齡學習中心、家庭教育中心，共同舉辦慶祝嘉年華。

今年祖父母節，新竹縣政府以疊杯為主題，疊杯運動強調眼明手快，也訓練眼手協調功能，不分老少皆可嘗試、體驗；疊杯歌曲則由在地出身的知名客家歌手劉榮昌，為新竹縣樂齡學習中心譜《客家阿哥go》，並由竹東樂齡學習中心主任李碧雲，設計符合樂齡族的疊杯動作，至各中心拍攝疊杯運動練習狀況，2日在成果展展出。

竹東樂齡中心在成果展現場，也配合音樂，帶動參與的祖孫共同呈現疊杯練習，現場既動感又溫馨，充滿疊杯運動的樂趣。此外，成果展會場上，也有來自各中心義賣具有特色的手創作品，包含客家醃漬物、手工饅頭、手工布包、異國風味糕點等，販售所得10％將捐給世光教養院，另外活動主辦單位也邀請拙茁家園，展售蔬果，響應社會公益。

(中國時報)

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