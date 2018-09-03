民進黨執政嘉縣17年 無村里長掛黨籍

2018年09月03日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣年底公職人員選舉，全縣村里長共有658人登記參選，扣除7人登記國民黨，其餘全是無黨籍；罕見的是，竟無人掛民進黨籍參選，相當不尋常。外界解讀跟民進黨中央執政不力有關，但民進黨縣黨部主委林沐惠認為兩者沒有相關，應該是今年首度收取4萬元登記費有關。

民進黨由立委陳明文與縣長張花冠接力執政17年，本屆村里長登記參選時，有19人推薦政黨為民進黨，28人為國民黨；但下屆掛黨籍參選的人數，民進黨從10位數直接掛蛋，連國民黨都說很驚訝，推測應該是基層不滿聲浪高漲，擔心影響選情，村里長寧可不掛黨籍。

不過，林沐惠卻說「跟中央沒關係」，指以往村里長選舉掛民進黨籍不收登記費，今年開始收4萬元，且不退費，可能讓村里長有所考慮，加上村里長重的是服務，黨派色彩不是太重要，所以今年才沒人用民進黨選。

國民黨嘉義縣黨部三組總幹事李俊昌坦言，「今年用國民黨參選的村里長少很多」，並表示雖然黨部會收2000元登記費，但登記就退費，主要原因是黨產問題導致全縣黨工大幅減少到只剩6人，比起以往各鄉鎮都有1到2名黨工，基層村里長現在和國民黨的聯繫確實不太容易，但整體情況還是比民進黨好，更強調大環境這麼差，還是有人願意掛國民黨選，「選情還是有希望」。

(中國時報)