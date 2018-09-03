《森林護衛隊》 台東感動上映

台東林管處包場放映森林護衛隊，並請森林護管員分享實際工作情況。（楊漢聲翻攝）

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中國時報
／台東報導

介紹林務局護管員山林工作實錄的紀錄片《森林護衛隊》2日放映，映後觀賞的民眾紛紛寫下感言要為這群護管員打氣。

森林護管員俗稱巡山員，是守護森林最前線的無名英雄，工作需要深入崇山峻嶺各角落，面對的未知的危機，如山洪、土石流、森林火災、竊取森林資源的山老鼠，甚至山難救援。為了讓大眾更瞭解護管員的使命跟工作日常，林務局耗費2年時間紀錄護管員在山上查緝不法、深山特遣、森林救火等實際畫面，製作了這部影片。

為了讓東部的民眾也有機會看到這部電影，台東林管處在臺東秀泰包廳2場次放映影片，台東處護管員吳太欽的兒子跟荒野保育協會台東分會許多大小朋友一起來觀賞，看完影片後，大家都直呼原來太欽叔叔的工作這麼偉大；護管員孫少中、蘇慶功則著國家森林救火隊員服裝，於映後現身分享深山工作的甘苦，許多大小朋友搶著跟2位帥氣的巡山員叔叔一起合影。

台東林管處劉瓊蓮處長表示，護管員目前僅有87人，每人平均要巡護超過2000公頃的林地（大約10座台東森林公園），工作多樣且具危險性，薪資又很微薄，如果沒有熱誠及使命感無法堅持下去，希望透過影片可以讓更多人知道護管員及林業現場工作的辛苦及森林保護及生態保育的重要性，也期盼懷抱著愛山護林的心情，人人都可以成為守護山林的森林護衛隊。

(中國時報)

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