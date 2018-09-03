不能拿台海安全當牌打

2018年09月03日 04:11 中國時報 陳建仲

東亞國家新一年度的預算相繼公布，日本、南韓以及亞太區域最大軍事力量的美國，軍費屢創新高，尖端武器部署的針對性威脅更甚於上世紀冷戰末期。而我國今年的軍費僅是大陸的1/16，兩岸軍力懸殊，台海安全不但越來越沒有玩擦邊球的餘地，不論是台灣獨派冒進的舉動、對岸升高的武統聲浪，乃至於美方人士不當的主張都可能造成台海難以收拾的對抗。最大的關鍵是任何一方都不能拿台灣問題當牌打。

美軍認為中國周邊有朝鮮半島、釣魚台和南海3個熱點，同時也關注台灣海峽和麻六甲2個重要水道。除本土外，美國在東北亞目前駐守各型艦艇超過50艘，是全球部署最多的區域，但可能引發衝突的不僅是此區域，最近中國派兵參與俄國規模空前的軍演；美日澳環太平洋軍演後，美方也希望和南韓再次軍演；近來日、俄在北方四島又有新摩擦，區內軍備競賽和軍演強度都進一步被激化。

因應危機，日本明年國防預算超過1.47兆新台幣，打破歷年紀錄；南韓軍費達1.28兆新台幣，創11年來新高。美國國防預算明年達到7163億美元，未來將擴軍15600人，且依30年造艦計畫，2050年要達到355艘戰艦，顯然和中國在2050年建成世界一流軍隊的規畫互尬。

大陸今年國防預算已達5.1兆新台幣，明年勢必再擴張；我明年國防預算雖增加183億至3460億新台幣，仍和對岸無法相比。台海安全不能單靠軍事對抗，這是朝野須建立的基本認知。

不論是和大陸貿易談判陷入僵局的美國總統川普、希望台灣牽制大陸以拆卸釣魚台壓力的日本、面對執政困境企圖轉移民眾不滿的蔡政府，都被認為可能打「台灣牌」，尤其是打「台獨牌」，這向來被視為是北京的「軟肋」。然而，這樣的想法不僅危險，而且非常不智。

基於遏制中國崛起，川普被認為最可能打台灣牌逼北京就範；日本安倍政府為解決自身問題，反而避免介入台海爭端。北京雖一再強調和平統一政策不變，但如果被踩踏紅線或一旦內外情勢失控，為維護一黨統治的需要，北京就可能反客為主，在台海摩擦中尋找機會。

台海穩定向來是建立在美、中「三報一法」的基礎和共管危機的機制下，前提是美、中追求互利雙贏，彼此不踩對方紅線；一旦華府在對台政策上踩踏北京紅線，或中美因貿易戰全面決裂，或因南海意外演變成軍事衝突，台海穩定機制就會瓦解。更因台海情勢同時牽扯美、中在太平洋第一島鏈區域的軍事角力，實際上隨時可能因一方的不當操作，乃至人為錯誤而意外升溫。

不論是美方退將布萊爾建議台、日在解放軍機艦活動時應主動出擊，或美國會議員主張美軍應定期航行與飛越台灣海峽、美台應定期聯合軍演等，此類鼓勵踩踏北京紅線的言論只會激起武統的聲浪，這是當前面對台海情勢最危險也最應遏阻的草率態度。

北京明顯不再做球給藍營，民進黨不能期待有所謂選舉假期而放任台獨訴求氾濫，也不能誤判美、中交惡台灣就能坐收漁利。尤其當下，美中台都不能因意氣之爭而拿台海安全當牌打。（作者為資深媒體人）

(中國時報)