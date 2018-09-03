邦交數是偽命題 紅藍綠莫再以此自囚

2018年09月03日 04:11 中國時報 陳長文

在台灣的中華民國（台灣中國）半年內連失3邦交。比起斷交的些許遺憾，筆者更擔憂的是迷失於「邦交數」的無謂內耗，因為實現人民對生活美好嚮往的是「良制」，絕非邦交數。

蔡總統說：「以中華民國（台灣）之名的外交關係被破壞，就是挑戰我們共同的底線！」筆者要問：若到邦交歸零的底線，政府將領人民何往？

孫中山先生1912年創立中華民國，1913年廣建邦交，歷3次斷交震盪：1949年「中華人民共和國」（大陸中國）成立，第1波斷交出現；1971年聯合國「中國席位」被大陸中國取代，中華民國（台灣中國）被迫退出，再斷一波（如日、美等）；台灣中國自2000年迄今經3次政黨輪替，邦交數屢創新低，深受大陸中國的兩岸政策影響。

1949年起，兩岸政府在國際社會各持「有你就無我」的零和關係，大陸中國多1邦交，台灣中國必減1。因此，我們早應體會「外交關係脫離不了兩岸關係」的現實，更重要的是，我們看待「邦交數」的意義，也必先界定兩岸關係的終極目標為何。

其實，薩爾瓦多2010年即欲與北京建交，據報當時因兩岸具「九二共識」（即一中各表）的基礎，故大陸中國婉拒薩國。可知：1、薩國早有意改變建交對象，又我僅存的17邦交有多少能不改變立場？2、承認九二共識與否，影響我邦交去留。

邦交數於大陸中國的意義為：友邦承認大陸中國是「中國的唯一合法政府」，間接弱化台灣中國的國際地位；於台灣中國則是：囿於傳統國際法下「外交關係」是國際人格的要件。

縱國際對「中國的唯一合法政府」尚未有共識，然台灣中國與大陸中國的政府都應明白1949年後各自實質治理區域，均未曾達各自憲法主張「一個中國」的全域，是史實也是現狀，兩岸政府、人民不應也不能無視。

筆者長年提醒「兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，大陸也是中國一部分，大陸和台灣加起來才是一個中國」。這蘊含對等、尊嚴、互諒，正是九二共識（或維持現狀）的基點，也是「良制一國」不可或缺的基礎。

傳統國際法的國際人格理論早已不敷現狀使用，深化與理念相近國家的實質合作（例如我119免簽國顯示的意義）才是治國（包括兩岸關係）的正道。執著邦交數徒陷不當指標的窠臼。筆者10多年投書呼籲：〈走出邦交國數迷思尋找正確的外交戰場〉、〈斷就斷走出邦交數迷思〉、〈台灣的芬芳不在邦交國數〉等即在提醒兩岸政府和人民應覺醒。

兩岸分治近70年，在台灣中國的朝野政黨每遇選舉仍以斷交數互伐，要非尚未看清現實，就是有意激增對立，徒陷百姓於不必要的挫折，也因此內耗喪失台灣中國的競爭力外，還擴大大陸中國「做對了」的政策張力。但是，時間和數據已證實：邦交數是荒謬偽命題，一日不視清，即一日受囚。

筆者非「邦交無用論者」，但堅決呼籲勿因邦交數患得患失。畢竟，中華民國的國際法人格是現實（也是法理）的存在，絕不會因零邦交而消亡。筆者以為，蔡政府縱不承認「九二共識」（僅稱維持現狀），亦不當然影響我國與他國交往的能力（參考邦交或免簽證的指標）。同理，大陸中國「承認九二共識始得維繫邦交」的政策也無助兩岸關係的進展。基此，紅藍綠三方均無需自囚於此不當邏輯、內耗撕裂。

馬政府時，筆者多次投書指出不能強求外國如何選邊，要獲國際尊敬，不是靠邦交數。世界欣賞台灣中國的是民主自由多元、人民的謙和友善（如汶川地震、日本311等的愛心付出）。

筆者希望國人藉「試想邦交歸零」的虛擬窘迫，徹底擺脫桎梏。朝野在面對大陸中國時，能坦然說「我已幡然醒悟，縱我邦交數歸零，亦不謂我們失敗，因為重要的是良制，非數量。」君不見北韓有160個邦交，又如何？

更盼台灣中國內朝野心態歸零，攜手穩步前進，對外不執迷邦交數，拓實質外交；對內升級民主制度運作、團結與和解內部（如年金、課綱），方能在「國家統一前」向大陸地區提出具說服力的兩岸政策。

唯有追求「良制」才具實益，習主席亦追求「人民對美好生活的嚮往」，兩岸當局何不以此不約而同的共識，作為新起點？

末盼大陸中國能思「你的是我的，我的是你的」，勿再陷「有你就無我」的迷失，早日終結邦交數這囚禁兩岸70年的偽命題，一同邁向「良制一國」的明天。（作者為海基會首任祕書長）

(中國時報)