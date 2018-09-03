天王牌不靈了

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中國時報

九合一選舉登記結束了，選戰序幕正式揭開，朝野黨派的天王們也開始御駕親征，擔起輔選主帥重任。其實，不管是天王出馬也好，成立巡迴輔選團也罷，對觀戰多年的選民而言，這種行禮如儀的戲碼究竟還能產生多大效果，實在難說。

從競選行銷傳播的學理與實證研究結果來看，政治天王在輔選時扮演的是所謂代言人的角色，一般而言，候選人在選擇代言人時，應要注意幾個原則。

首先，代言人本身不能是有爭議的人物，否則可能會害到候選人。這個原則和代言人的身分地位無關，和其民間聲望有絕對關聯。以目前朝野輔選天王來看，柯文哲雖未達到人見人愛的地步，但不管走到哪裡，還算是有匯聚人氣、為候選人拉抬聲勢的作用。

但蔡英文就比較麻煩，她雖居總統高位，但諸多施政不得民心，她去輔選，抗議者如影隨形，候選人的好彩頭馬上蒙塵。更尷尬的是，她要主動去幫某人輔選，當事人礙於政治倫理還不好拒絕，果不其然，蔡去台中輔選，話一出口，各方撻伐。候選人有苦難言，只好認了。

至於國民黨方面，吳敦義主席出馬也不討喜。這幾年，吳雖不用為任何政策負責，但社會形象已被抹黑，他一出馬輔選就有動輒得咎的風險。朱立倫當年犯下換柱之過，至今不得部分泛藍選民諒解，若出馬輔選仍算小有爭議。所幸馬英九人氣回升，為黨扛起輔選工作，至少不會失分。至於侯友宜或韓國瑜，選戰全面開打後，得先顧好自己的選情，因此，也不是可寄以厚望的代言人。

綜合以上情勢，對今年選情而言，政治天王出馬輔選恐難產生明顯效果。

其次，候選人所選擇的代言人應要跟候選人有密切關係，才會對選民產生較高的說服效果。就此而言，天王四處輔選，選民卻看不出來這些天王跟候選人之間平時是否有深交，於是天王為候選人講得天花亂墜時，選民卻在暗笑，心想，我比你更了解他（她）啦！這樣天王輔選秀便成了選民無動於衷的樣板戲而已。

最後，也是最重要的一點，候選人在選擇代言人時，應該要借助代言人的正面特質，讓選民因為認同代言人的此項特質，而將認同連帶轉向候選人，這樣才能發揮代言人的輔選效果。因此，針對不同屬性的選民，選擇個別族群能夠認同的代言人，才能發揮最大效果。例如，要爭取青年選票，就要找年輕人認同的對象站台輔選才對。

換言之，找輔選抬轎者，要順著選民屬性，找多元代言人才行，只依賴幾個大家早已看膩的政壇老面孔，能有什麼傳播效果？還不如找幾位素人，雖不是大咖，但情辭懇切，講幾個跟候選人有關的真實故事，反而能感動人心，引發共鳴。

總之，雖說選舉無師父，但一味延襲傳統，每次都打天王牌，老招式毫無新意，選民是不會買帳的！

（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)

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