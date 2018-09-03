2018年09月03日 04:11 中國時報 彭蕙仙

九合一大選參選登記結束，宣告競選活動進入緊鑼密鼓階段。身為總統與執政黨黨主席的蔡英文是全國最有分量的助選員，不過，蔡助選的主軸始終是「批評在野黨」。近日多次指責國民黨不幫忙治水，言下之意，她似乎認為，這次中南部台灣淹大水，最該負責的是國民黨！

不知蔡英文如何看待身處權力最高峰的自己，以及民進黨作為資源擁有者與分配者的角色及責任？這次發生水災的地區全都是民進黨長期執政的地方，再加上如今中央執政者也是民進黨，這兩個條件加起來，即使是因為在強降雨之下，淹水很難避免，也不可能把治水、善後的責任推給在野黨啊！

難道蔡英文認為，只要國民黨對民進黨歌功頌德，就可以解百姓於水患的倒懸之苦嗎？或者只要國民黨閉口不言，民進黨就可以對這次大水表現得像沒事人一般？

蔡英文完全搞錯因果關係。民怨不是被在野黨挑起的，而是被無能又顧人怨的執政者所激出來的。有誰逼蔡非要搭雲豹裝甲車、對民眾喜形於色地揮手致意？大水淹成這樣，難道副總統不懂得該收歛一點，別在這當口舉家出遊，而且還是去民進黨不屑對60年前犧牲的軍民致意的地方？大水淹壞南部家園，人民要聽的不是行政院長賴清德理直氣壯地說，「這樣的雨量下在哪裡能不淹水，請批評的人來當上帝」，更不是洪耀福大言不慚地說什麼「安啦！淹水不會影響民進黨民調」，這種話災民誰聽得下去？

傳統而言，災難是在野黨的機會，因為在野黨更有立場「跟災民站在一起」、「幫災民出氣」，藉此博取民眾的好感，進而牽動政治版圖的挪移。特別是跟選舉靠近的災難，這種效果更強。921大地震後的政黨輪替就是個例子。

是以任何在野黨都不會放棄在災難來時批評執政者。如果蔡英文沒忘記2009年八八風災時的情景，她就不應責怪在野黨「不幫忙救災，反而講風涼話」，畢竟較之當年民進黨對國民黨的猛烈炮轟，如今國民黨縱使有批評，力道與能量差之遠矣。

更何況，鞭策、監督執政者本來就是在野黨的職責所在，蔡英文說怕熱就不要進廚房、覺得委屈就不會來選總統，這話只說對了一半。站在權力頂峰，蔡該有耐高溫體質，不輕易覺得熱；而她的起心動念則根本不該有「委屈」兩字。

誰都不願意看到災難發生，然而，對執政者而言，災難也是展現執政能力與愛民親民的機會，可惜的是，在這次水患中，民進黨政府一再錯失讓支持度止跌的機會。除治水能力受到質疑之外，綠營要員種種冷血無情、自以為是的言行，才是進一步壓垮民意的關鍵。

蔡英文要帶頭自省，別再怪東怪西了。（作者為資深媒體人）

(中國時報)