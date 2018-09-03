2018年09月03日 04:11 中國時報 柏雲昌

國發會日前發布《人口推估報告》指出，預期台灣人口成長高峰將出現在2021年，接著就要開始負成長；2026年國內老年人口數更將超越20%，之後人口紅利就將逐漸消失。這將加重國內長期缺工和長照等問題。國發會主委陳美伶表示，政府未來要引進更多工作人口並提出鼓勵生育政策。

筆者對人口政策提供一些不同角度的想法給政府參考。台灣總共就3萬6千平方公里大，而且大部分為山地，其可養活的人口數本來就有限。借用日本學者的觀念來說，環境破壞變動的百分比＝環境破壞強度變動的百分比＋人均經濟成長變動的百分比＋人口成長變動的百分比。所以說，如果要維持環境破壞變動的百分比等於0(即維持或承認現況)，就必須等式右邊的3項變動至少要有1項以上是負成長，且足以抵銷其他項目的正成長才有可能做到。

首先，我們當然希望台灣的人均經濟成長變動的百分比是正成長；其次，環境破壞強度變動的百分比理當也是負成長為佳。可惜在台灣，因為經濟發展而導致的人為破壞環境程度，遠比科學技術改善環境的程度來得大，所以整體而言，台灣環境破壞強度變動的百分比仍然是正成長。故壓力就落在最後一項：人口成長變動的百分比上。

嚴格來說，台灣人口成長變動零成長或小幅負成長反而對整體環境破壞有減壓的好處。但重點是人口的老、中、青組成比率必須是自然健康的，且保持合理穩定狀態。

總合來說，政府不必過度擔心人口負成長現象，反而要先設法創造一個穩定高品質的人口，再來討論其他的補救措施，例如，發展機械人技術和如何引進「高品質人力」等。但要如何創造高品質人口，首要之務就是提供高品質教育系統，其次是提供高品質社福系統。

可惜多年來政府往往政治掛帥，整日惡搞教育系統，如大量開放大學、消滅技職教育、修改歷史課綱、以政治力侵犯學術自由等，這種種錯誤的作法都影響台灣整體的人才培育，想創造高品質的人口難上加難。人口政策不在多而在品質，希望政府能抓對重點施政。

（作者為中國文化大學經濟學系教授）

(中國時報)