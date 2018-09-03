2018年09月03日 04:11 中國時報 吳景欽

法務部以迅雷不及掩耳的速度對李宏基執行死刑。法務部雖稱此次執行死刑絕無任何選舉考量，卻讓人有此地無銀三百兩之感，也凸顯在死刑仍存在之下，執不執行都難擺脫政治聯想。

根據《刑事訴訟法》第461條規定，死刑判決確定後，應由法務部長令准，並於3日內執行。惟此條文，卻無死刑判決書送達法務部後，該於幾天或幾個月內必須核准的明文。也因此，如果法務部長遲遲不核准死刑執行，就等同是以行政權來阻擋司法判決的既判力，致有違憲法的權力分立原則。

在《刑事訴訟法》並無核准期間的限制下，死刑的執行與否與時間久暫，就被解釋成是法務部長的裁量空間。而在國際人權組織要求台灣廢除死刑的外在壓力下，法務部亦不敢在判決確定後立即執行。這也是為何目前仍有40多名待執行的死刑犯。

而在民意仍有7、8成反對廢死的情況下，政府又面臨不得不執行的壓力，這就迫使法務部自行頒布《審核死刑案件執行實施要點》，只要死刑犯無聲請赦免、釋憲、非常上訴、再審，亦無心神喪失且犯罪手段兇殘者，即列為優先執行的對象。此等規定不僅欠缺法律之依據，更完全繫於主事者的恣意認定。這些死囚就很容易成為執政者轉移民怨或挽救政治聲望的肉票。

以此次執行死刑的李宏基來說，他在2016年被判處死刑定讞，在查無任何救濟可能，且也符合人權公約殺人手段異常殘忍致可處死的規定，法務部長依法核准並立即執行似無任何疑義。但這也產生一個問題：目前死刑確定尚待執行者，比之於李宏基早確定、手段相當或更殘忍者所在多有，為何只挑他一人？若未來這些死囚未能執行死刑，無論法務部講再多的理由，還是會被質疑有政治考量。

然而法務部的新聞稿在說明為何執行李宏基的死刑後，話鋒一轉，又再重提法務部逐步廢死的決心，尤其是關於配套的研議及社會安全網之建立。令人不解的是，法務部怎可一手拿屠刀，一手拿佛經？執行死刑時振振有詞，然後又說要努力廢死，這只會讓民眾感到錯亂，更無助於解決社會上對於廢死的爭議。（作者為真理大學法律系所副教授）

(中國時報)