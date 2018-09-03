外交部才是假消息大戶

2018年09月03日 04:11 中國時報 主筆室

外交部最近對大陸火力全開，媒體也受到池魚之殃。日前境外《多維新聞》報導非洲邦交國史瓦帝尼將與我國斷交，境內多家媒體引用跟進報導，引發外交部反彈，澄清兩國邦誼良好之餘，並將《多維》定位為「國外敵對勢力」，呼籲各界不要輕易相信「假訊息攻勢」。

外交部在正式回應中使用了「國外敵對勢力」及「假訊息攻勢」兩個非常嚴厲而嚴肅的語彙，理論上不應該是外交部事務官層級的隨意用詞，而是政務官層次先對《多維新聞》及其內容定位「敵對性」，然後做出的針對性反應。果真如此，就代表外交部高層對兩岸關係的拍板定案，顯示外交政策脫離蔡英文總統的「維持現狀」政策。

首先應該確認，《多維新聞》的報導是「假訊息」嗎？史瓦帝尼於1968年與我國建交，是目前我國在非洲的唯一邦交國。外交部特別公布我國新駐史瓦帝尼大使梁洪昇向史國外長甘梅澤呈遞到任國書副本的照片，強調同日下午獲得了史國國王接見，顯示邦誼穩固。外交部希望以此「證實」境外媒體提供的是「假消息」。

問題是外交部難道忘了歷歷在目的案例？2017年6月巴拿馬與我國斷交，當時外交部長李大維公開說：「在過去一段時間之內，我們的邦交可以說是雙方交往非常的正常，我們的溝通管道可以說是到了最高的層級，巴方是的的確確在公開的場合上面，沒有任何這個轉向的跡象。」

具體的事實是：巴拿馬雖是我國歷史最悠久的邦交國，但當時駐台大使卻從當年4月回國之後，就一直沒有派人接任。跡象這麼明顯，但外交部在斷交前，一再宣稱「邦誼永固」，斷交後指責對方「欺矇中華民國政府到最後一刻。」吳釗燮部長3月22日答覆立法委員有關短期內是否會有斷交事件的質詢時，宣示短期內不會有斷交發生，結果4月30日多明尼加和我國斷交。

民進黨立法院黨團為此邀請外交部長吳釗燮就「我國當前面臨外交情勢與對策」進行說明，吳釗燮公開表示經過清查，19個邦交國狀況都滿穩定，才過23天，布吉納法索又傳出和我國斷交；接著吳部長於7月到薩爾瓦多訪問，與薩國總統桑契斯會談，還說薩國總統強調對邦誼的堅定支持，1個月後，薩爾瓦多和我國斷交。

中華民國外交處境困難，大陸發動「雪崩式斷交」攻勢，自有其對台政策目的，外交部「非戰之罪」，在斷交前最後一刻還必須公開說一些「善意的謊言」，其困難與委屈國人都知道，也願意諒解。但一再的挫折似乎讓外交部開始惱羞成怒，繼先前開始稱呼對岸「中國」，而不再使用「大陸」，這次更以「國外敵對勢力」的「假訊息攻勢」定位《多維》的報導，這是一種姿態展現，表示繼續升高與大陸的對立關係。

外交部可以展現政治姿態，但還是要遵循外交專業。先前薩爾瓦多斷交事件，外交部長吳釗燮公開指控薩國不斷向我國要求大量資金，罕見引起薩國總統府發言人羅倫沙納的強烈批評，指台灣的指控「沒格調」、「完全錯誤」，還說：「我們都知道那個國家的特色，就是把謊言變成真理，索取資金就是謊言！」針對羅倫沙納的強烈指控，外交部卻緘默以對，似已默認。

常識判斷，以大陸今日的財力與國家綜合實力，台灣的「金錢」早已失去維繫邦交的作用，薩國的選擇自有其國家利益的考量。「君子絕交不口出惡言」，外交部卻公然惡言相向，除非有外交策略的考量，不然實在大失外交專業，也嚴重破壞了未來復交的可能。

同樣地，在史瓦帝尼可能斷交的新聞上，外交部如果想要強調邦誼穩固，只需要強調外交關係不變並提供客觀的佐證資料即可，私下則要把報導當成情報，趕快了解是否邦交可能生變。外交部卻以敵對關係定位報導的媒體，坦白說，如果最後報導不幸成真，外交部的信用不但再一次破產，更會讓自己陷入提供「假消息」的困境。

外交拉鋸對兩岸都不利，所以馬英九前總統主張外交休兵，果然有效維持了邦交國的數量。蔡英文總統上任後也強調維持現狀，如果兩岸關係正常，今日外交絕不會烽火連連。外交部門不思自我檢討，反而升高批評，還點名「境外敵對勢力」，不只失去外交專業，也背離蔡英文總統的維持現狀承諾，把兩岸關係更推向敵對了。奉勸外交部懸崖勒馬，回歸維持現狀正軌、加強外交專業，不要自找斷交部罵名。

(中國時報)