好笑的民調

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中國時報
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日前某媒體公布最新的台北市長候選人支持度民調，民進黨參選人姚文智支持度突然一口氣翻3倍，堪稱奇蹟。

過去不分顏色的多家媒體或機構所做的民調顯示，姚文智的支持度一直只有5%左右，年輕人支持度甚至接近零，始終沒有起色。不過，這份最新的民調出現大跳躍，柯文哲支持度33%，國民黨參選人丁守中24%，民進黨參選人姚文智接近15%。

做出這份民調的媒體向來被認為屬綠媒，做出這種奇特的結果，網路上笑聲連連，甚至當柯文哲被問到「姚文智支持度大躍進」時，還忍不住笑出來，直接要媒體「有沒有下一題可以問」。

當然，沒有任何憑據可以確認調查結果的真假，或是否經過「調整」。但民意的大幅變化應有脈絡可循，過去各家民調做出姚文智的支持度都在5%上下的區間內，這個數字應可被視為可信度高。而從5%到15%，是姚文智提出什麼特別的政見？或是因民進黨的支持度提高而受惠嗎？

顯然外界看不到這些「正面」因子，反倒是這段時間，綠營因中南部水患而受創，不論是賴揆的「上帝說」、蔡英文的「高踞雲豹裝甲車上勘災」，甚至有綠委罵完藍營政客不關心水患後，轉身就出國旅遊「拚外交」，社會各界責罵負評不斷。

在這種對綠營極度惡劣的環境中，姚文智的支持度猶能一口氣跳升3倍，不知該讚嘆姚的本事，還是做出這份民調的媒體。

亂世中，時常出現假佛神棍欺世，選舉前也會出現不少真假民調，民眾就只能慎辨之，勿上當受影響。

(中國時報)

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