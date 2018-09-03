2018年09月03日 04:11 中國時報 劉必榮

從19世紀末開始，海權與陸權國家的較勁就一直是國際政治的重要解析架構。中國崛起後，雖然想用「新型大國關係」取代傳統的「權力平衡」，但因大國之間的猜忌而無法成功。大國之間的互動與角力，轉了一圈又回到海權與陸權的對抗。這種態勢在8月底以來這段時間尤其明顯。

中國與俄羅斯是傳統的陸權國家，美國、日本、澳洲、英國等為海權國家。我們先看陸權國家這段時間的動作。

9月分，俄國要舉行「東方—2018」戰略演習。這是繼1981年「西方—81」演習以來規模最大的一次。俄國派出30萬部隊、36000輛裝甲運兵車、1000架戰機參加演習。值得注意的是中國也派出3000名士兵參與，這是中國首次應邀參加俄國內部的軍演，而不是聯合演習，中俄關係的緊密可見一斑。習近平9月6日將訪海參崴，並且參加俄國主辦的東方經濟論壇，還可能宣布成立中俄地區合作發展投資基金，更是中俄關係發展的最好見證。

俄國的演習並不止於此。9月1日到8日，俄國也在地中海進行演習。北海、波羅的海、黑海、裡海4支艦隊都參與了演習，目的當然是敘利亞的戰事。敘利亞戰爭進入關鍵時刻，俄國希望對敘國局勢能有充分的掌控。

俄國在北極海的活動也非常活躍。根據北約官員的說法，俄羅斯已增加在波羅的海、北大西洋和北極的海上巡邏，其潛艇活動處於冷戰以來的最高水平。陸權國家的頻頻動作，當然讓海權國家提高警覺。

中國在陸權方面的布局也非常全面。8月底王毅去了蒙古，鞏固兩國關係。蒙古也表示蒙方的「發展之路」和中方的「一帶一路」要深度對接，加強兩國在基礎建設設施、能源、電力系統的合作。

8月29日香港《南華早報》也報導，中國將提供全額資金幫助阿富汗在瓦罕走廊（阿富汗巴達克山省連接中國帕米爾高原的狹長走廊）建反恐訓練營，阻止恐怖分子經由此一走廊滲入新疆。

海權國家這邊又是怎麼因應？

8月24日，美國正式重建第2艦隊，活動範圍從美國東岸、北大西洋，一路上到北極，為的就是在北極抗衡俄國。尤其現在氣候暖化，冰山溶解、北極航線打通，北極更成為兵家必爭之地。

另外媒體也報導，為了抗衡中國在太平洋的影響力，美、澳、法、英將在南太平洋島國設使館，也將加強對這些小國的經濟援助。歐盟也將在9月19日出台一個名為「歐亞連結戰略」的新倡議，在能源、運輸、數位等領域與亞洲國家擴大合作。歐盟外長會議可能趕在11月一帶一路峰會登場之前，先批准通過這個倡議，與中國一別苗頭。一下子，海陸對抗變得異常熱鬧。

這些相互的較勁並不表示海陸對抗就壁壘分明，因為必須靠大家合作才能成功的部分還很多。俄國外長拉夫羅夫自己就說，在敘利亞情勢方面，俄國與美國仍保持密切接觸，以避免敘利亞情勢失控。阿富汗方面，中國正式介入阿富汗，但川普介入阿富汗也很深，美國和塔利班也開始對話，將來中、美在阿富汗的行動勢必也得彼此協調。但是在大框架下，海權與陸權的角力仍是現階段觀察國際情勢的重要視角。（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)