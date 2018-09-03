2018年09月03日 04:11 中國時報 何思慎

時序進入了9月，國際政治重頭戲陸續登場。

首先令人關注的是9月9日北韓建國紀念日時，大陸國家主席習近平是否會首度訪問北韓。在「川金會」後，北韓的去核陷入膠著之際，習近平訪問平壤與否格外令人注目，此不僅牽動朝鮮半島局勢，亦左右著因貿易爭端而處於低潮的美中關係。

在美朝峰會後，北京主張鬆綁對北韓的經濟制裁，使美、中在對朝政策上出現分歧。美國總統川普責怪中國大陸不再像過去般對北韓強力施壓，造成金正恩在兌現去核承諾上有恃無恐，遲遲無法在去核議題上與美國進行有意義的磋商，致使美國近日取消國務卿蓬佩奧的北韓行。

川普的「中國負責論」使習近平出訪平壤存在著政治風險，因在出席北韓閱兵式時，金正恩將秀出什麼樣的肌肉難以掌握，若北韓展示美國無法容忍的新型武器，將使國際社會留下中國大陸為北韓的窮兵黷武背書的負面印象。

此外，「習金會」時，北京是否承諾經援北韓亦為觀察重點，此可判斷北京是否在美中貿易爭端中打「北韓牌」，在北韓去核進程中與華府較勁。

然而，在北韓未落實去核前，習若對北韓大開經援之門，無疑將升高美、中對抗。此非但與北京營造有利於美中貿易談判氣氛的外交盤算背道而馳，亦容易淪為川普發動更大規模美日韓聯合軍演的卸責對象，令北京在周邊外交上遇到麻煩。

因此，當下應非習近平訪朝的好時機，北韓亦不是中國大陸因應美中貿易爭端的好牌，日中關係改善應該才是現階段北京對應美中關係困局的有效路徑，其間亦有「台灣問題」在美中外交上漸趨尖銳化的因應思考。

北京的對日外交背後不脫美中戰略博弈的鑿痕。日本共同社前《中國觀察》週刊總編輯阪井臣之助分析今後的日中關係指出，日本素來為美中較量的「槓桿支點」，中國反美時即不反日。何況在川普的「美國第一」政策下，美日「同盟困境」再起，此亦成為日中關係改善之助力。

日本評估此時北京在外交上對日難以強勢，在雙邊關係改善中，東京能爭取到較大之利益。惟在日中關係推進中，北京不會空手而返，與日本除在經貿與科技創新上深化合作，緩解美國對「中國製造2025」設下的層層關卡外，「台灣問題」更不會在未來的日中「首腦外交」中缺席。

對於續任日本首相胸有成竹的安倍，計畫於《日中和平友好條約》生效40周年的10月23日首度正式訪問中國大陸，屆時，在鞏固日中關係的法律基礎，構築新政治定義的里程碑中，「台灣問題」如何被表述，我方不可掉以輕心。

（作者為輔仁大學日文系教授）

(中國時報)