台商不願返鄉 代誌大條

2018年09月03日 04:11 中國時報 杜震華

台灣區電機電子公會（下稱電電公會）日前發布《2018年中國大陸地區投資環境與產業發展調查報告》，發現台商對大陸布局的意願下滑，對大陸未來的經營預期悲觀，與大陸企業合資的意願則上升；同時，台商回台上市融資和回台投資的意願也都下滑。

其中，對大陸布局和回台投資雙雙看壞，而回台上市意願也是連續8年提升之後首次反轉下滑，這些現象值得政府重視。

這項電電公會的報告今年是第19次調查，有效樣本數超過2000，具有相當的客觀性，而調查顯示大陸台商面對的狀況，其實也是在台台商所面臨的問題，若無法獲得處理，接下來可能就是國內的問題，會引發台灣本身的經濟問題。

台商對大陸布局的意願下滑，原因容易理解。在美中貿易戰的陰影籠罩和大陸生產成本持續攀升之下，台商不願增加對大陸布局是合理的。台商對大陸未來經營的預期悲觀，顯然是受到美中貿易戰可能長期化的風險所致。其次，若看壞大陸本地或出口市場，北京陸續又提出各種惠台措施，台商因而提升和陸資企業的合作來面對困局，自然也是可考慮的選擇。

至於台商回台上市意願降低，當然和對岸鼓勵台商到A股掛牌上市有關。而台商回台投資意願降低可能有兩種原因，一是台灣投資環境遲遲未有顯著的改善，特別是缺電、環保和空汙問題反有惡化跡象，加上目前兩岸關係惡化，回台投資的供應鏈若要經過大陸，風險難以掌握。

針對以上分析，排除蔡政府不易推動者，建議政府可採行以下的措施：一、進一步鬆綁、簡化台商掛牌上市的法規和費用，吸引台商返台掛牌。二、盡速修改法規，原價買回政府工業區閒置土地，平價提供製造業赴陸台商回流投資。三、盡速推動「桃園航空城計畫」，參考修正前政府的規畫，大幅鬆綁法規帶動相對不需大量土地的高質產業投資，吸引台商回流、外商投資。

四、把握美國打台灣牌的時機，盡速尋求和美國諮商自由貿易協定，顯著提升由台灣輸美的相對優勢，吸引台商回台，和鼓勵業者加碼投資台灣。五、藉推動「新南向政策」的時機，尋求較不受北京影響的東南亞國家密切合作，如越南、菲律賓，簽署貿易協定、打造更多台商園區，為較難轉型的台商尋找新生產基地，也分散台灣供應鏈的風險。

目前在大陸投資的台商前景堪憂但又不願返鄉，若無適當對策，恐將因台商的實力衰頹而衝擊台灣經濟，政府需高度重視。

（作者為國立台灣大學兼任副教授）

(中國時報)