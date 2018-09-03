2018年09月03日 04:11 中國時報 陳琴富

大陸拍攝的宮廷劇《延禧攻略》播出後，在兩岸三地掀起追劇熱潮，儘管70集已經播完，網路上仍在熱議。不同於過去追逐歷史劇的族群偏向中、老年族，這次的延禧風蔓延到年輕族群，除了典雅脫俗的宮廷裝扮，更引人入戲的是宮廷鬥爭的謀略。議者認為，大陸花這麼大精神搞一些類似惠台31項措施的大謀略，不如拍1集宮廷戲的小攻略，更能收攬台灣年輕人的心。

由於台灣近20年來受到課綱去中國化的影響，加上民進黨多年來把中華民國台灣化，年輕人多半只知自己的歸屬是台灣，涵蓋蒙古版圖的中華民國離自己太遙遠，他們也不想和大陸搞什麼統一，這樣的大業非能力所及。雖然有些年輕人會為了前途，想辦法到大陸求學就業，但大多數寧可安分地守著眼前的小確幸，自在過活就好。

戲劇是當前最吸引人的媒體載具，透過追劇可以紓壓、八卦，更可以增長知識。台灣過去拍過一些宮廷劇和時裝劇，但近年來由於製作成本越來越高，已經無法和大陸相比，知名的演員也因為價碼差太多而到大陸發展，從老一輩的歸亞蕾、劉雪華、李立群、張晨光、寇世勳、劉德凱，到青壯輩林依晨、楊丞琳、陳喬恩、林心如、吳奇隆、霍建華、趙又廷、阮經天等人，全都在大陸闖出一片天。

儘管兩岸演藝人員已經交融在同一部戲中，過去曾經在台灣風靡過的歷史劇《甄嬛傳》、《瑯琊榜》、《軍師聯盟》、《三國》等，戲迷多半都是對中國歷史還懷抱著祖國情懷的中、老年族群，而年輕族群根本不在乎大秦帝國、大明王朝、大清帝國的過往雄風，不僅遙遠也不切實際。

但《延禧攻略》顛覆了宮廷戲的格局，不論是服裝、對話、劇中人的性格，都與過去不一樣，符合年輕人的風格，這是該劇攻下年輕族群的重要因素。歷史劇可以完全不符史實，只要有歷史背景，像《瑯琊榜》就是虛構的歷史，網友熱猜是否寫南朝梁武帝蕭衍的歷史，但無礙於這部戲的廣受好評。

然而有些顛倒歷史的場景就值得探究了。例如，古琴曲是歷史劇中不可或缺的場景，《三國》劇中大小喬手中撫著古琴，播放的音樂卻是古箏曲；《軍師聯盟》劇中柏靈筠彈的是〈秋風辭〉，卻和司馬懿述說著伯牙與鍾子期〈高山流水〉的故事對不上；《老子出山》劇中玄名彈奏的卻是南宋郭楚望所作的〈瀟湘水雲〉。歷史劇中的音樂經常出現張飛打岳飛的場景，令識者傻眼。

拍一部戲不容易，拍一部老少咸宜的好戲更難。《延禧攻略》和《如懿傳》成功吸引青年追劇，說明了年輕人不是不喜歡歷史文化，而是說故事的方式。面對民進黨的去中國化，國民黨束手無策，共產黨推出許多向台灣青年招手的措施，但都不如一部《延禧攻略》。

(中國時報)