最性感探戈 科爾內霍讓你沸騰

2018年09月03日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

傳奇小提琴家星丹尼爾．霍普將率領蘇黎世室內樂團來台，顛覆經典作品《四季》，帶給聽眾耳目一新的饗宴。（ c Harald Hoffmann，環球唱片提供）

全球首屈一指的科爾內霍舞團，將首次來台演出，展現原汁原味的阿根廷探戈美學。（Leo Mason攝，科爾內霍舞團提供）

「我要把世界上最性感的舞蹈和台灣觀眾分享。」曾獲兩座探戈世界冠軍，身兼導演、編舞、舞蹈家身分的探戈大師耶爾曼‧科爾內霍（German Cornejo），畢生以推廣阿根廷國舞探戈為職志，將首次帶領團隊來台，演出作品《魅‧Tango》，在中信文教基金會的新舞臺藝術節登場。

世界冠軍率團 高水準演出

耶爾曼‧科爾內霍表示：「探戈是關於分享、包容與尊重的舞蹈，跳探戈的舞者，必須要全然地信任對方，並全心投入在舞蹈表演上，才能感動人心。」

這回來台演出最新編創作品《魅‧Tango》，耶爾曼‧科爾內霍在其中展現了探戈舞蹈藝術的精髓，以及華麗服裝和經典音樂的特色，「這是我所創作的作品中，最複雜的一部，希望能讓台灣觀眾感受到其中的熱情、激情特質，台上、台下一起熱血沸騰。」

除了探戈大師之作，今年新舞臺藝術節另一場節目《四季未央》，是由傳奇小提琴家丹尼爾‧霍普，率領頂尖的蘇黎世室內樂團來台，演奏兩首以「四季」為題的經典作品，包括韋瓦第的《四季》，和馬克斯‧李希特的《重譜韋瓦第四季》，展現經典作品《四季》的不同面貌。

丹尼爾‧霍普 奏不同四季

丹尼爾‧霍普自11歲就與小提琴大師曼紐因同台演出，而他對韋瓦第的《四季》，特別情有獨鍾，他表示：「我對《四季》最深刻的第一印象是，小提琴竟然可以發出鳥鳴聲，這讓我從此愛上這套曲目。」

丹尼爾‧霍普畢生研究《四季》，演奏場次也超過千場，並在經典中尋求創新，他表示，馬克斯‧李希特的《重譜韋瓦第四季》，加入搖滾、電子等元素，「這是非常勇敢而有趣的計畫，它讓我再一次愛上《四季》，也讓世人用全新的方式看待經典。」

丹尼爾‧霍普將在9月17日，於台北師範大學舉辦講座，9月18日，在台北國家音樂廳演出。科爾內霍舞團的《魅‧Tango》，將在10月5日至7日，在新北市藝文中心演藝廳演出。

此外，今年新舞臺藝術節還有風神寶寶兒童劇團經典作《晴空小侍郎》，將在9月29日至30日，於屏東藝術館舉辦公益場演出，即日起開始索票入場。

(中國時報)