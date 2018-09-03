繁簡大戰 台灣差一點推行簡體字

2018年09月03日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

21世紀的中文熱，讓台灣保存的正體字躍上國際視野，但其實台灣差點要推行簡體字。民初重要作家羅家倫隨國民政府來台後，曾大力推動漢字簡化運動。當年蔣介石也認為簡化漢字和推廣注音一樣，都是當務之急，連教育部都曾組成簡體字研究委員會，最後則是對岸搶先一步推動而作罷。

《漢字的華麗轉身》作者、文史研究者管仁健表示，「當時在中國，有志之士認為漢字是拖累，想盡辦法要拉丁化，就連注音其實也是類似日本的假名，希望能取代漢字。」然而國民政府來台後，中共廣推簡體字，在政治情勢下，簡體成為對岸象徵，國民政府於是反向操作，高舉復興中華文化大旗，嚴禁簡體字。

《漢字的華麗轉身》一書提到，1949年毛澤東在中華人民共和國成立前1個月，即先指定成立「中國文字改革協會」，認為「文字改革應首先辦『簡體字』，不能脫離實際，割斷歷史。」1958年時也為了推行漢語拼音，廢除注音符號。

民初主張推動漢字簡化的學者，包括傅斯年、胡適、羅家倫等人，國民政府遷台後，1953年羅家倫曾在國民黨中央委員會提出報告，主張要保存中國文字，應要使中國文字簡化，讓民眾容易學習。

不過羅家倫的報告中，對於漢字源流的考證有缺失，引來學術圈批評，認為其中造假，引起一番論辯。風波也延燒到當時的立法院，有106位立委反對羅家倫推動的漢字簡化，連署制定《文字制訂程序法》，認為無論是仿效西方文字系統以拼音字取代漢字，或是提倡簡字、俗字，都是在毀滅中國文化。

後來即使胡適主張簡體字也是新文學運動，呼應羅家倫提倡的漢字簡化，羅家倫自己態度卻不再堅持。當時的教育部長程天放曾表示，設立簡體字研究委員會，不是為了制定簡體字，而是要防止民間自創簡體字。政府也嚴禁簡體字出現在公文、報章雜誌及招牌，聯考誤寫會扣分，報戶口亦不得以簡體字命名。

(中國時報)